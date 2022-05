CAR JOJ REKAO DA JE ZLO, DALILA DOŽIVELA POMRAČENJE! Dragojevićka plače, štipa i udara Filipa: Nateraćeš me da nekom otvorim GLAVU

Dalila Dragojević otišla je u izolaciji, ali se ipak vratila i legla pored Filipa Cara.

Odmah se nastavio žestoki sukob, koji je prvenstveno nastao zbog Carevog nepoverenja u Dalilu.

- Ostavi me na miru i ne maltretiraj mi mozak više. Koliko puta si me isponižavao? Pljuvao, vređao, polio... Stoko neotesana! Jedan posto stvari da sam uradila kao ti meni, kljucao bi mi mozak 10 godina. Čovek me je isponižava, da niko više ne mora da me ponizi - pričala je Dalila.

- A bila si divna i krasna - govorio je on.

- Vidi, ako možeš normalno, ja ću da budem normalna... Ako loše postupaš i ja ću - dodala je Dragojevićka.

foto: Printscreen/Zadruga

- Vidi, jedan krivi korak prema meni ili sijanje zle veštice... Ja te ne bih pogledao napolju kakva si veštica - govorio je Filip.

- Sve možeš da mi osporiš, ali ne to da te volim! Napraviću ti modrice - dodala je Dragojevićka.

- Ti si zla osoba, a ja sam dobar - nastavio je Car,

- Lično si mi ti najviše zla naneo - poručila je ona.

- Jer si ti drugima nanosila - nastavio je Filip.

- Kad sam ja bila zla? Kad sam htela tebi da se dodvorim! Ja postanem arogantna kad sam sa tobom, jer ne želim da iko ima pristup. Videćeš, otvoriću nekome glavu, nateraćeš me da odem odavde. Ako ti je to cilj, izvoli. Ja snage više nemam - govorila je Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

- Onda nemoj da se svađaš za stolom, kad te ja pitam normalno reaguj. Budi pristojna koliko možeš. Ne očekujem sad da poletiš kao Betmen. Nemoj da plačeš - nastavio je on.

- Nećeš mi uskratiti suze. Ko je za tobom više plakao od mene? Pravdala sam te, a znam da si radio šta si hteo... Kaže mi da ne plačem više. Ja plačem, on prolazi sa drugom i kaže: "Neka je, ko je j*be" - zamerila je ona i plakala kao kiša.

- Jer sam ti rekao pre toga da ne širiš zlo - odgovorio je Car.

Kurir.rs/K.Đ.

