DALILA I CAR NE MOGU BEZ DRAME! Dragojevićka roni suze, a on URLA: Do kada ćeš da me MALTRETIRAŠ?! (VIDEO)

Dalila Dragojević osamila se i otišla da spava daleko od dečka Filipa Cara.

Filip je došao do nje i započeli su novu "turu" svađe u sitne sate.

- Boli me lice od ovog što si mi uradila. Nisam ništa napravio - rekoa je Car.

- Sram da te bude - vikala je Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

- Pa čega, šta sam uradio da me bude sram? Nit sam te opsovao, niti sam podigao glas. Ja se trudim da sve maksimalno bude okej - rekao je Car.

- Da se ja pravdam za postupke koje se nisu desili. Ja sam bila odvratna, a ti si bio pitom. Kako neko ko pati jede tamo, kako? - rekla je Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

- Čekaj, tada sam bio pitom. Nije mi bilo lako. Šta da radim, da umrem. Ja se igram sa tvojim mozgom, ti se sa mojim mozgom igraš. Šta sam ti loše rekao, šta sam ti loše uradio. Do kada ćeš da me maltretiraš? Ti si započela priču, čovek mi je rekao samo to. Ti si mi započela ovde, i napolju - rekao je on.

Kurir.rs