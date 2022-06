DEFINITIVNO JE KRAJ, VIŠE NEĆU DA SPUŠTAM GLAVU! Dalila nikad odlučnija, PRECRTALA Cara, a onda se i on ubacio! (VIDEO)

U toku porodičnog sastanaka na temu međuljudskih odnosa, Sandra Rešić prva je komentarisala ukućane.

- Ja sam pre imala problem sa Dalilom, ali samjoj to oprostila. Milsim da sam jedina žena koja te nije nazvala ku*vom! Ne podržavam to za tebe i Filipa. Mislim da sam ja jedna od retih devojaka sa kojom si se svađala i mirlila ovde. Nemamo nikavk odnos i to ej to. Milsim da je Matora doživela vrhunac nekog psihičkog stanja. Ja razumem kako joj je. Ja sam se malo odvojila od Aleks jer mislim da je to okej. Moje mišljenje se zna, da je iskrena bila sa Markom u Rajkom vrtu - počela je Sandra.

foto: Pritnscreen

Nakon nje Dalila Dragojević ustala je za crnim stolom i dobila je reč:

foto: Pritnscreen

- Sinoć sam rekla da postoji mogućnost da se pomirm sa Carem, sada kažem da ne postoji mogućnost. Razmišljem kako je sve to započelo a sada se nalazim tu. Nema tu šta da se kaže, niti da se priča. Tu je više definitivno došao kraj i nema više priče, niti sa moje, niti sa njegove strane. Neću više da nalazim nikva opravdanja, niti za sebe, niti za njega. Ja se pitam. čemu potreba da bilo šta kažem, i da on kaže da sam ja nasilnik. Gledala sam zidove gde je sve počelo. Nije bitno ko je kriv više, neću da budem ja ta koja spušta glavu, neka bude on. Ja ne želim, želim da uzdignute glave pogledam svaki klip. Desiće se posle Filipa Cara isto ljubav, nije on Bogom dan. Ja sam pomislila da ću ja živeti sa mačkama ako ne budem sa njim. Nema potrebe da ja budem bazirana na Filipu više. Uvek je ustajeo i govorio kako su devojke njega proganjale, a to pukušava i sada da uradi, da sam ga ja zlostavljala. Verovatno je Filip bio neko ko je zagorčao život nekim ženama. Ja sam sebi dopuštala da dolazim do njegovog kreveta - ispričala je Dalila.

- Drago mi je da Dalila ovako priča, ja ću ovakvu priču uvek podržati, kada čujem da ovako priča realno. Ja imam osećaj da sam ja guran sa svih strana u neki odnos koji mene lomi na komade. Nećemo se pomiriti. Ja sam rekao Darku da se nećemo pomiriti, ali, ko će mi verovati. Ja sam danima razmatrao i osluškivao sa strane, ovideo sam da nema ništa od toga. Ako ću ja imati mira, evo ja neću da se obraćam nikome. Ljudi, u kojoj sam ja boleštini. Evo, završili smo ondos. Ako treba da mi se daju kordinati ponašanja, evo ja ću to uraditi dvadeset i pet dana - rekao je Car.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:05 Đanijevoj snajki sevnula guza