KAD KAŽU DA JE DALILA DRAGOJEVIĆ MENI BUDE MUKA! Dejan otvorio dušu, evo šta je pričao sa svojima i da li će živeti sa Aleks!

Dejan Dragojević na žurki je progovorio o svemu što mu se dešava posle pobede u rijalitiju.

On je izneo detalje razgovora sa porodicom.

"Pričao sam sa porodicom, uopšte ne o rijalitiju. Da pričam o ljudima iz rijalitija nema potrebe. Kad Dalilu oslovljavaju sa Dragojević muka mi krene. Papiri se rešavaju. Dalila bi trebalo da kaže da više nije Dragojević, taman posla da mi uzme pola honorara", rekao je Dejan.

"Moj tata voli Tedija, Tedi zaslužuje da pređe granicu, brzom brzinom će ići. Ništa mi ne treba, ne treba mi ni automobil. Ako nešto bude bilo neka bude to, to je čisto od mene. Ćošak zemlje, sijalica, ne treba mi", kaže Dejan.

Šta će biti sa Aleksandrom?

"Aleksandra me čeka sve vreme, nismo se videli, hladno je. Odnos nam je turbo, a navikli smo da budemo zajedno 24 časa. Ako je prava ljubav sve može da se poveća, treba da provodimo vreme sa svojima, ali mi se čujemo po ceo dan. Provodićemo vreme non-stop zajedno. Zajednički život ne planiramo, rijaliti vuče na to. Odmah neki planovi, a bolje je korak po korak, to je najzdravije. Planiramo u Egipat ili Tajland", ističe Dejan.

Da li ćeš ići kod hodže?

"Rekao sam da ću ići kod hodže za mesec dana, da vidim imam li šta u sebi. Zavisi sa koje je strane bačeno, možda pitam sveštenika. Živeo sam u mestu gde ima dosta islama, neću da bude ružno da se ograđujem, nije bitno gde sam nego da su svi srećni. Huso me neće pozvati, ne bih mu ništa rekao", rekao je Dejan.

Kažu da ćeš se pomiriti sa Dalilom?

"Kada bi to došlo, ljudi treba da me obese. Jedino sa njom mogu da se sretnem u emisiji. Dalila nije zaslužila drugo mesto, smatram da je bilo mnogo iskrenijih i boljih ljudi. Dalilu sam blokirao.

