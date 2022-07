ŽAO MI JE SEBE, PONIŽAVAO SAM SE, BIO SAM P*ČKA! Dejan s knedlom u grlu o BOLU koji su mu naneli Dalila i Car, evo šta je poručio!

Dejan Dragojević osvojio je prvo mesto u "Zadruzi 5" zahvaljujući glasovima publike, a sada je prokomentarisao svoje učešće u rijalitiju.

- Kavu emociju imaš prema svemu što si doživeo, sada kada gledaš? - upitala je Dušica.

foto: Pritnscreen

- Žao mi je sebe! Zahvalio bih se i Sandri i svima. Dok gledam i slušam sebe, ja tek sada shvatam da ni ne znam sa kim sam bio. Ja gledam nekog ko se smeje dok ja plačem. Početak snimka, karma. Tačno pokažu šta su radili meni i šta se njima vratilo. Druge odnse, druge flertove. Naježim se kada vidim sebe u ovakvim situacijama. Nije bolelo, ali je bio osećaj koji me je terao da udarim, na agresiju. Kao da su mi namerno stavljali so na ranu. Dalila je uživala, sedim kao neka pi*ka, i ne mogu da verujem da sam sebe ponižavao i pravio izlaz za nju. Molim? Šta ću, od jednom mi se sve okrenulo i nisam bio svestan toga. Oni su žudili za tim nečim, zato si u pravili probleme da bi bili u temi. Sve su koristili, ciljano je sve - rekao je on.

foto: Pritnscreen

- Kada si ostao sam, bio si vrlo zanimljiv, počeo si svima da se udvaraš.

- Krenu mi neke reči i onda od jednom, ja pričam sa drugom ženskom osobom, bilo mi je čudno. Ali počeo sam da lečim sebe kroz komunikaciju sa drugom devojkom. I onda sam se malo oslobodio i onda sam se oslobodio skroz - istakao je Dejan.

- Ti si se pokazao kao duhovit - rekla je Dušica.

- Trudio sam se. Ja sam pun pozitvine energije ali sam bio mračniji od crnog stola. Situacija navede čoveka da bude mračan i tmuran.

- Dejane, kako bi ti opisao svoj boravak u Zadruzi? Juče si imao jednu majicu, nešto je pislo? - upitala je Dušica.

foto: Pritnscreen

- Tada smo imali majicu, dva zeta, sezona peta. Ja sam precrtao Filipovu glavu i okrenuo sam se, meni je svanulo. Mislim da se njemu sve smrklo. Bude mi neprijatno kada vidim tuđe roditelje. Kada su moji ušli, adrenalin - uzbuđenje i ambijent, sve je tako tu i onda te tako samo spuca. Nisam mislio za Anđelu da će se tako plasirati - rekao je Dejan.

- Šta kažeš za Anđelu? - upitala je Dušica.

foto: Pritnscreen

- Želim joj sve najbolje ali ne volim ja to kada je previše zategnuto. Svaka joj čast što je izdržala toliko i pokazala je da može da bude primer kako neko može da se ponaša u rijalitiju. Mislio sam da ću sa Mensurom da stojim ovde kod tebe u studiju. Prijateljstvo u rijaltiju je neizdrživo. Onda kada se zaljubiš, onda moraš da vagaš. Bitno je da znaš da na nekog možeš da se osloniš. Ja sam mogao da se oslonim na Đedovića, Karića i Lepog Miću - rekao je Dejan.

- Ko se najviše folirao? - upitala je voditeljka.

- Ja znam da nemaju lepo mišljenje o meni. Oni smatraju da to što se meni desilo, da ja ne treba da se promenim i da ne treba da budem dobro plasiran. Narod je taj koji odlučuje a ne zadrugari koji prave paktorve - izneo je Dejan.

Kurir.rs/I.B.