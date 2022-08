NE SPAVA, JEDE JEDNOM DNEVNO... Đedović o zdravstvenom stanju Miljane Kulić, izneo i detalje iz svog doma u kom je boravila Marija

Bivši zadrugar Marko Đedović u emisiji "Narod pita" otkrio je kako se Miljana Kulić oseća, ali je spomenuo i njenu majku Mariju Kulić.

- Koje su neke poslednje informacije o stanju Miljane Kulić - upitao je voditelj.

- To je to. Ono što ja znam je da je Miljana stabilno, van životne opasnosti. U tim trenucima je i Marija bila pored mene, pa kad je čitala za to za krv, šokirala se. Nikada niko to nije pomenuo. Stvar koju znam je da se na najbolji mogući način brinu o njenom zdravlju...Čovek je voli bezuslovno i bez granica - počeo je Marko.

- Od kako je ona prebačena u Beograd, Marija je do danas boravila kod tebe. Kako izgledaju ti sati kada je boravila kod tebe - pitao je Tanasijević.

- Kako mogu da izgledaju momenti kada se ona brine za ćerku? Sanjala je sve i svašta. Kada vidim te neke takve situacije, došao sam mrtav umoran, jer nije svejedno gledati majku dok joj je dete u bolnici. Čuje se sa doktorima iz Niša, pa odavde. Ta žena nit spava, jede jednom dnevno. Bilo je čudno sve to gledati. Marija se čula i sa načelnicima i lekarima. Ponekad joj kažem, bio sam u fazonu: "Dobro bre Marija, preteruješ", ali je to opet razumljivo. Htela je da bude svesna i pribrana u toku svega toga. Jovana Jeremić mi upravo šalje poruku što smo je podržali prošli put i Bogu hvala da država funkcioniše - rekao je Đedović.

- Želim da joj se obratim i da joj kažem da nema potrebe da se zahvaljuješ, jer smo tu da stanemo na put zločincima i ljudima koji su imali hrabrosti da zaprete jednoj novinarki, samohranoj majki. Imaš Pink uz sebe i narod - dodao je Darko.

