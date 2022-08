DALILA UNIŠTILA DEJANU I ALEKSANDRI ODMOR?! Dragojevićka non-stop zivka bivšeg muža da mu TRAŽI ovo, a Nikolićka mu zapretila...

Bivši bračni par, Dalila i Dejan Dragojević, još nisu raskinuli sve veze. Naime, bosanska starleta je imala problema oko papirologije vezane za njihov privatan biznis, pa je hitno kontaktirala bivšeg supruga kako bi rešila problem.

Međutim, samo jedan njen poziv izazvao je haos u Dejanovoj i Aleksandrinoj vezi!

Dalila Dragojević i Dejan Dragojević razveli su se nakon njene javne prevare u ''Zadruzi 5'', a kako Skandal navodi, ona ga sada moli za pomoć.

Naime, Dejan joj je neophodan kako bi regulisala birokratske probleme koji su joj ostali još dok je bila u braku sa njim. Međutim, Dejan je na odmoru sa devojkom Aleksandrom Nikolić.

- Sećate se da su Dalila i Dejan hteli da otvore salon lepote u Sarajevu, snimali su klipove i kačili ih na Jutjub dok su sređivali taj lokal. Kako sam čula, sada Dalila ima neke poteškoće oko papirologije za tu firmu koja je samo registrovana, a nikada nije radila. Navodno, da bi sve to zaključila i zapečatila, potrebna joj je Dejanova saglasnost, pa ga zato valjda i zivka. Inače ga ne bi nikada zvala, Dejan nju ne zanima, ali je sada i te kako, navodno, nervira činjenica što joj mnogo poslovnih stvari zavisi baš od njega - kaže izvor za pomenuti portal i dodaje:

- On nije mogao da veruje kada je video da ga ona zove, a da vam ne pominjem kako je Aleksandra reagovala. Malo je falilo da se spakuje i krene nazad za Srbiju iz Egipta. Odmah je posumnjala da Dalila želi da se vrati Dejanu, baš je uhvatila panika. Što se Dekija tiče, on nije hteo ni da odgovara na te pozive i poruke. Naravno, potpisaće joj sve što treba jer neće sa njom nikakav kontakt nikada, ali o tome će misliti tek nakon leta. Sada se odmara i puni baterije i ne interesuje ga što je Dalili to baš sada hitno i neodložno.

Podsetimo, Dejan i Dalila su bili pet godina u braku, važili su za jedan od najjačih rijaliti parova, a sve je to puklo kada se Dalila u petoj sezoni rijalitija ''Zadruga'' zaljubila u Filipa Cara zbog kog je ostavila Dragojevića.

