BUDUĆI ZADRUGAR PROGOVORIO O BOLNOJ TEMI Sahranio brata, a sada otvorio dušu o detinjstvu: Kao mali maštali smo da ćemo imati PARA

Bivši učesnik Kurirovog rijalitija "Bar", Damir Tepavac, uslećie se u Belu kuću, a sada je otkrio detalje iz svog života.

- Zovem se Damir, iz Subotice sam i 80. sam godište. Bio sam privatnik zadnjih 12 godina, živeo sam u Crnoj Gori. Trenutno blejim i mogu sebi da dozvolim da trošim vreme i izigravam budalu.

Kakvo je bilo tvoje detinjstvo i tvoj život?

- To je stanje, blagostanje, zimovanje i letovanje. Dolazim iz sportske familije, keva igrlaa fudbar za reprezentaciju Jugoslavije, ćale je igrao fubdal, ja sam trenirao, pokojni burazer je bio megatalentat.

Rekao si pokojni brat, šta se desilo?

- Umro je od aplastične anemije, pre 17 godina. Tad nije bilo sms-ova. Kao klinci smo imali plan, on će imati para, ja ću otvoriti diskoteku. To je završeno, ja svoj lokal imam. San kao san, fantazije, ali pazi šta sanjaš. Bio je san, ali nije samo to, bude tu haos. Nisam imao probleme sa radnicima, rekao sam da je to vojska i ja sam ih sve naučio. Ja volim te klince i bilo ih je raznih.

Rekao si da si lako prilagodljiv, da li ćeš se u "Zadruzi" lako prilagoditi ili se nećeš tako snaći?

- Ja nisam stidljiv, navikao sam tako da živim. Znam da će biti uvlakača, smrdljivaca i aljkavaca. Nisam došao da tražim drugove, ne kažem da ih neću naći. Mogu da jedem pirinač i palentu svaki dan.

Ljubav u "Zadruzi"?

- Ne interesuje me, ali u tim uslovima, zatvoren... Leptirići ne biraju, kad se pojavi... Dovoljno sam pametan da znam.

Da li si spreman na sve?

- Ne, ja ću da se povučem, ne znam.

