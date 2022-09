RODITELJI NISU BILI SPREMNI DA ME ODGAJAJU, ODRASLA SAM SA BAKOM! Zadrugarka o učešću, baba joj ZABRANILA s*ks pred kamerama!

Na sistematskom pregledu pred ulazak u "Zadrugu 6" pojavila se i Dijana Durlević, koja se predstavila publici.

- Ćao, ja sam Dijana Durlević, bavim se muzikom. Dolazim iz Skoplja, imam 21 godinu. Poznajem i Moniku i Taru. Trudim se da se mešam u te priče, to su njihove priče - rekla je ona.

foto: Printscreen

Ona je otkrila i kakvo je bilo njeno detinjstvo.

- Super, odgajala me je baka, bilo je lepo. Moji roditelji su bili sa strane, nisu bili spremni da me odgajaju. Nisu mi falili iskreno, jer me je baka odgojila za deset roditelja, ne mogu da se žalim. Imala sam taj trip u glavi, ali je baka bila taj roditelj koji je iz škole izlazio uvek nasmejan, jer sam bila odličan đak. Sa roditeljima se čujem povremeno. Rekla sam im da ulazim u "Zadrugu", tata to ne podržava, mama onako. Baka me najviše podržava u svemu. Rekla mi je da nikako nemam s*ks pred kamerama. Ja to ne osuđujem, ne znam šta će se desiti. Ovako odavde, neću da imam, ali nikad se ne zna. Ulazim kao slobodna devojka. Sad je vreme da gradim karijeru - rekla je Dijana.

foto: Damir Dervišagić

Da li ti je neko zapao za oko?

- Ima dosta lepih momaka, lep mi je onaj Anđelo... Visok dečko... - rekla je ona.

Da li postoji nešto čega se plašiš da će izaći o tebi?

- Što bih vam rekla? (smeh). Ali ne... Mada za to (snimke) nikad niko ne može da bude siguran, jer ne znate kakvi su vam partneri, ali pričaćemo u "Zadruzi" - istakla je ona.

