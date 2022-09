RODITELJI SU JOJ ZAVISNICI, A BAKA JU JE ODGOJILA! Životna priča OVE zadrugarke će rasplakati mnoge, a evo šta je najviše NERVIRA!

U "Zadrugu 6" večeras je ušla i Dijana Durlević, talentovana reperka iz Severne Makedonije, a njena životna priča će rasplakati mnoge.

- Ja sam Dijana Durlević, Dijana O.G, dolazim iz Skoplja. Izbacila sam knjigu, pa počela da se bavim muzikom. Imala sam lepo detinjstvo jer me je baka odgojila za 10 roditelja. Moji roditelji su zavisnici, zahvalna sam što me je baka odgojila. Najviše me nervira kad me neko pravi budalom. Ako me neko izbaci iz takta, možete da očekujete i fizički kontakt. Volim muškarce, ali sve što je lepo, prija oku... Nadam se da će biti zanimljiva sezona - rekla je Dijana.

- Ja sam počastvovana kako ste me najvaili. Ja ću biti realna, bez laži i prevare - pričala je Dijana.

- UIaziš slobodna? - pitala je Dušica.

- Da. Za sad nisam za vezu, ali videćemo. Nisam imala vremena da ih ispitam i analiziram. Nisu mi se udvarali jer znaju da nemaju pristup. Treba da bude iskren kao ja i da nije neki baron - pričala je Dijana.

- Ona je kul, jako talentovana. Ona ima stav i jako dobro će da se snađe. Mislim da će dosta da se svađa, ljudi od nje mogu da očekuju sve i svašta - govorio je Nenad.

