PRVI HAOS U STUDIJU ZADRUGE 6! IVAN MARINKOVIĆ BESAN NA NECU I PECU: Braća Lazić udarila mu u NAJBOLNIJU tačku! LUDILO

Novi rijaliti učesnici Ivan Marinković i braća Predrag i Nenad Lazić posvađali su se i u karantinu, ali i u studiju.

Ivan je odmah počeo da se svađa sa braćom u studiju, pa je imitirao njihove pokrete.

foto: Ana Paunković

"Ne želim da pričam sa alkoholičarem, čovek nije svoju decu video. Nisam na njegovom nivou. Ovo nije nizak udarac, on me ceo dan gađao, psovao, vređao", pričao je Peca.

foto: Printscreen/Pink TV

"Čoveče, priznaj da si gej, to nije sramota. To nije ništa loše, ti se bori. Čovek ušao da svira harmoniku. Jako je ružno da pozdravljaš žensku populaciju, a znaš da ne voliš žene, to nije poštovanje", pričao je Marinković.

foto: Printscreen/Pink TV

"Čovek je alkoholičar, ne zna da sastavi rečenicu, svoje dete nije video tri godine", rekao je Neca.

foto: Printscreen/Pink TV

"Pominju decu, a problem je što ova dva morža neće imati decu", rekao je Ivan.

Kurir.rs

Bonus video:

03:00 Ša ulazi u Zadrugu 6