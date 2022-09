LIL BROKS ŽESTOKO NAPAO KRISTIJANA GOLUBOVIĆA! Bez dlake urnisao i Anitu Stanojlović, otkrio šta su RADILI U WC

Ugostitelj Lil Broks se, čini se, već na samom startu "Zadruge 6" zamerio brojnim cimerima sa kojima će živeti u Beloj kući, pa tako i Kristijanu Goluboviću, kog je prethodnih dana u intervjuima žestoko pljuvao.

Za Kristijana se kaže da nema dlake na jeziku, što Lil Broksa ne plaši.

- Nema dlake na jeziku, ali na nečemu drugome da! Rekao sam istinu za Kristijana, ako se to njemu ne sviđa, možemo nastaviti verbalno. Što se mene tiče, on može ispasti večeras! Ja sigurno neću preterati, ali spreman sam na sve, čim ulazim ovde... I što se tiče Kristijana i bilo kog drugog - nema imena, osobe koju ne smem napasti verbalno - objasnio je on za Pink.rs, pa dodao:

- Moje izjave mogu dovesti do toga da me oni napadnu. Ako ih istina zaboli, boli me k*rac da li je to Kristijan Golubović!

Kako kaže, voleo bi da se zaljubi, međutim, nema u koga - dok je objašnjavao šta ga to sprečava, žestoko je prozvao Anitu Stanojlović!

foto: Ana Paunković

- Pred kamerama neću imati seks, imam poštovanja prema Bogu. Možda u kabini, pa stavim peškir, ali ne znam sa kim da ga imam. Lagano je praviti priče sa nekim devojkama, kao što je Anita pokušala sa mnom, ali da budete zaista sa nekim, ne verujem da je iko ovde iskren, neka puše svi k*rac. Evo, Anita sada pronalazi još pet muškaraca, kada sam je ja u WC-u malopre odbio, to je odvratno! Samo da bi se o njoj pričalo... Fuj!

kurir.rs/pink.rs