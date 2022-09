"DRNDALA SI SE SA DRUGARIČINIM MUŽEM" Kristijan žestoko osudio Maju zbog AFERE sa Pecom, Marinkovićeva ŠOKIRALA detaljima RASKIDA

on prevario ženu, a sad pametuje

Kristijan Golubović seo je za crnim stolom sa Majom Marinković, te su tom prilikom pričali o njenoj aferi sa Petrom Pecom Raspopovićem.

- Ja imam 25 godina, mogu da uradim šta hoću - rekla je Maja.

- Ma ne možeš, ko te to naučio? Taki? Ne možeš sve. Moraš ono što je nenormalno da kriješ, a ne da bude pred kamerama. Drn**la si se sa mužem od svoje drugarice. Niko ne osporava da si se zaljubila, ali ne možeš sa svakim - rekao joj je Kristijan.

foto: Printscreen

- Nije sa svakim, to je trajalo veruj mi, mnogo duže nego što se zna - objasnila mu je Maja. - Mene narod pljuje, a tebe - dodao je Kristijan.

- Slušaj šta ti Kristijan priča. Da smo slušali roditelje, znaš gde bi bili - rekao je Miljan.

foto: Printscreen

- Dobro da, ali ja sam se zaljubila - rekla je Maja.

- Gde je sad ta ljubav? - pitao je Kristijan

- To se po nekim postupcima prekinulo. Nisam izlazila, umanjila sam krig ljudi. Trajalo je jako dugo. On je meni pričao kako je to samo formalno zbog deteta - rekla je Marinkovićeva.

- Ti si toliko namazana da tačno znaš kakav je odnos tog Pece i Subotićke i ti si bola tamo gde su slabi. Je**š se sa čovekom od drugarice - rekao je Golubović.

- Ja znam da će ova tema da se potegne, boli me d*pe. Nisam ispala poštena, ispala sam loša prijateljica prema njoj i krivo mi je - nije se dala Maja.

- Ovde sa Janjušem kečapi, testa - dodao je Kristijan. - Je l' voliš svoje? Čuvaj svoje...Rasterećena sam, hoću da budem sama. Prija mi ovaj mir - rekla je Maja.

