ŠOK INTERVJU KRISTIJANA GOLUBOVIĆA PRE ULASKA U ZADRUGU! Bez dlake o seksu, prevari, a tek kako je URNISAO Subotićku i mama Ljubu

Kristijan Golubović pred sam ulazak u šestu sezonu "Zadruge", gde se odmah potukao, otvorio je dušu i ispričao šta sve možemo da očekujemo od njega i koji mu je cilj ulaska u rijaliti.

"Pružiću dosta toga šoubiznisu, mislim da ću opet izmisliti ili opaliti sto lapsusa ili fora. To ljudi očekuju od mene, ali ja ne volim da se ponavljam. Sa druge strane, ozbiljnije ću da pristupim celoj priči, ipak me kod kuće čeka trudna žena."

Kristin će se i poroditu dok ti budeš u "Zadruzi". "To mi baš teško pada. Imam u ugovoru stavku da mogu da dočekam dete, da budem sa njom tokom prođaja, i kad izađe iz bolnice da mogu da je odvedem kući, da budemo dva-tri dana zajedno. Pristao sam da uđem i za manji honorar samo da mi se to omogući. Postoji čak mogućnost i da napravimo svadbu u rijalitiju. Sigurno neću dozvoliti da mi se dete rodi vanbračno. Ili ću ja izaći zbog toga, ili će ona ući".

Šta te najviše plaši u vezi rijalitija? "Lakše mi je sada da sa hejterima i provokatorima izađem na kraj. Sad se sprdam na njihov račun, a ranije bi ih ubio. Sad za pola miliona evra sve dozvoljavam, nije problem. Ušao sam u tri ozbiljne priče oko građevine, pa ljudi računaju na taj novac. Kad budem izašao iz rijalitija čeka me ozbiljna priča i to ne mogu da kockam."

A da li si si siguran da nećeš da prevariš Kristinu u rijalitiju, pošto si to uradio ženi Ivani? "Pitanje je odlično. Ja sam u dva rijalitija bio lak na obaraču kad su devojke u pitanju. Bilo bi me jako sramota da sad prevarim ženu sa kojom čekam dete. To bi bio nemoralan i loš čin. Ja se kajem i što sam Ivanu prevario. Da mogu da vratim vreme unazad, ne bih to uradio. Sačekao bih sve da se završi, pa bih seo sa Ivanom, porazgovarao, tek onda bih se upustio u tu priču. Taj moj čin bi bio fukarski, nikako ljudski. Ne volim da stvaram sreću na tuđoj nesreći. To Kristina ne može od mene nikad da doživi. U to smo oboje sigurni."

Sa Carem si se pomirio, a svojevremeno si mu otvoreno pretio. "Car je pravo topovko meso za rijaliti. On i ja nismo imali lični sukob, ali sve rešava lako. On ima strahopoštovanje prema meni, zna dokle može da ide sa mnom. To mogu da kažem i za Vladimira Tomovića. Procenio je dokle može, a koja se granica ne prelazi. I kad su te stvari jasne, može da postoji sukob, ali ne i problem."

Imao si okršaj i sa Miljanom Kulić, ona takođe najavljuje ulazak. "Isti ćemo odnos imati. Ta će tražiti da je j*bem, te da je masiram, pa će me provocirati, i tako u krug. Ona ne može da se promeni. Njen mentalni sklop je oštećen. Njoj trebaju terapije straha, opuštanja, krtike, pa u krug. I čvrsta ruka."

Jel si ispratio priču oko njenog zdravstvenog stanja? "Jako mi je žao da jedna osoba bolesna psihički ima i fizičke probleme. Nju ne može prostor da zadrži, a ne krevet. Ja joj želim svako dobro. Nek dođe, pa ćemo se zezati. Nije njoj lako ni sa sobom, gde još ja da joj stajem na muku".

I sa Sandrom Rešić si bio u konfliktu, kakvi ste sada?

"Zadnja igrica sa Sandrom i kompanijom u pabu pred moj izlazak mi je ostala u lepom sećanju. Napravili smo porodičan, drugarski odnos."

Kakav si bio sa njenim tatom Ninom? "Jako dobar. Još 90-ih kad je krenula ona loša situacija u Bosni, neki momci su napravili prema njemu jako loš gest. On je upao u čeljust srpskih kriminalaca i bacili su ga u svinjac. Hteli su da se iživljavaju nad njim samo zato što je bio musliman. Ja sam se našao tamo sa jednim čovekom iz Ćuprije, izvukli smo ga, išamarali te nacionaliste. On je mučenik probao preko njive da pobegne, nije znao šta ga je snašlo, samo je hteo da izvuče živu glavu. Mi smo ga sredili, doterali, odvezli u Beograd. Isčupali smo ga iz kandži nacionalista, koji su se iživljavali nad njim. Bio mi je zahvalan zbog toga."

Sa Lepim Mićom si takođe imao svađe. Šta misliš, hoćete li ratovati? "Lepi Mića je standardno tandrkalo. On će za mene uvek biti kelnerica Čekrčići. Postoji mesto u Bosni koje se tako zove. Ok smo. Zakopao je mudro ratnu sekiru. I na Farmi i u Zadruzi je pokušavao da unese crv razdora između mene i nekog drugog, ali je to bezuspešno radio. Tako da znam sigurno da neće da talasa puno."

Je l postoji neko kome nećeš pružiti ruku?

"Ih, pa naravno. Ali da ne otkrivamo sve. Čuvam neka dobra iznenađenja za ulazak i za dane koji slede, pošto igrica kreće odmah."

Da li je Dalila pametno iskoristila bračnu prevaru? "Biće slaba na mene, ona voli tetovirane mangupe. Ne znam kako je promašila vreme sa Dejanom, ali i on nju ne voli, i ona njega ne voli, isti su. Tu je bilo možda samo neke privlačnosti, a koje, to i sami ne znaju. Najgore moguće što je mogla da uradi je da se sa švalerom j*be sa sve burmom na ruci i to pred mužem. Ona nikad neće biti prva, to naš narod ne prašta. Mora da postoje neki moralni kodeksi u celoj priči, a ona ih je prekršila. Što se tiče nje, pohvalno je to što ima lepu, prirodnu, negovanu kosu. Toliko."

Da li je Dejan zasluženo pobedio? "Nije, klasična patetika, šifra zvana žrtva. Dalila, Dejan, Car i Aleksandra, oni su no nejm ličnosti, niko od njih u životu ništa nije napravio, nemaju decu, kuću, garažu. Apsolutno, najobičniji nikogovići. Ja ne znam kako oni na žrtva fazon mogu da prosperiraju. Od svih g*vana ljudi su izabrali najmanje g*vno da pobedi. Da li je to merodavno za prvu nagradu, ne znam. On rogonja, ona k*ravela, Car nabeđeni j*bač, a Aleksandra večita ucveljena Pepeljuga."

Da li si ispratio priču oko Maje Marinković koja je Aleksandri preotela dečka, pa joj se on vratio? "To je poznato za Aleksandru. Ona je šifra idi mi dođi mi, kao i njena mama. menjaju dečkiće, dečkići menjaju njih. Kod njih je sve nenormalno normalno. Maja je prešla igricu monstruoznosti, beskrupoloznosti, ne bira sredstva da dođe do k*rca. Peca je tipičan pacijent na vijagri koji je pokušao da bude mlađan momak. Sad, da li je sebe uverio da to može, ne znam. Grehota u celoj priči je što se tu u celom tom cirkusu nalazi i maloletno dete."

Stefan Karić i Jovana Misica su raskinuli. Da li si iznenađen? "Nisam. Oni su nekompaktibilni, znao sam da će kad tad pući ta veza. Ja sam čuo mnoge stvari o njenom ocu. On je iz neke druge sfere. Gaji srpski nacionalizam. Njemu je jako smetalo što je Karićeva familija druge vere. Stefana je zviznula slava. Ja sam davno rekao Stefanu i Misici da znam za mišljenje njenog oca. Oni su OK, mogli su da imaju porodicu, ali je previše faktora umešano da bi mogli da imaju opuštenu vezu. Jovana je bila jako sputana, znala je kako se živi u toj kući, nije mogla da se opusti. Stefan je takav tip momka, da ako je devojka njegova, samo je njegova, ali on voli da ode, da ga nema, pa se vrati. Za Stefana još nije vreme da stvara mirnu luku."

kurir.rs/svet

