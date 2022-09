"NE PLAŠIM SE KRISTIJANA, TEK ĆE DA SE ČUJE O NJEMU SVE ŠTO ZNAM": Ana planira da RAZVEŽE jezik, spomenula i trudnu Krisitnu

Anu Spasojević gledaoci su upoznali u petoj sezoni rijalitija ''Zadruga'', a ona se prethodne noći ponovo uselila u Belu kuću.

Pred ulazak na imanje, Ana je govorila o cimerki Snežani Bogdanović, koja ju je prozivala, pa joj najavila rat, a otvoreno je zapretila i Kristijanu Goluboviću.

- Bila sam zaključana u karantinu i uopšte nisam izlazila iz sobe. Radila sam stvari koje neću moći da radim unutra... Samo znam da su se neke dve devojke smuvale, jer su im propale priče. Sviđa im se Car, sviđa im se Karić, ali oni ne ulaze... Jedna od njih je Snežana, pljuvala me je i onda prišla da se upoznamo. Ja sam joj rekla: ''Ćao, ja sam Ana, koju si pljuvala.'' Ona je bila u fazonu: ''Šta ti je, nisam ja tebe pljuvala, odakle tebi to?!''. Rekla mi je da ništa nije rekla o meni. Imam u telefonu svašta nešto o njoj, ako me bude čačnula, sve će izaći u javnost. Čula sam da je neka devojčica napravila priču sa Markom Markovićem. Njoj se svideo Ivan Dragić, ali je rekla da već ima priču. To sam saznala... - rekla je Ana i osvrnula se na sukob sa Kristijanom Golubovićem.

- Ja sam u lošim odnosima s Kristijanom. Imam dosta informacija i o njemu, ne plašim ga se. Tek ćete čuti unutra ako me bude zakačio. Neću mu pružiti ruku, on je mene prozvao da sam loša osoba jer saqm ja dobra s nekim njegovim neprijateljem. Isprozivao me je da sam ku*vetina jer sve koje ulaze u rijaliti su to, a on je svoju devojku upoznao u rijalitiju. Možete da pogledate petu sezonu i da vidite da li sam ja to bila. Ja sam jedna od retkih koja je izašla moralna. Ja protiv njegove Kristine nemam ništa, pozdrav za nju. Sa njom sam dobra, ali ne dozvoljavam da me niko pljuje. Neželim da dozvoljavam pristup nikome da se mirim, to sam dozvoljavala u petoj sezoni. Sada nema potrebe da tako nekim ljudima dozvoljavam neke stvari - poručila je Spasojevićeva.

