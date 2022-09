KRISTIJAN GOLUBOVIĆ SE OGLASIO NAKON INCIDENTA: Nisam ga TUKAO, samo sam digao ruku!

Kristijan Golubović večeras će ući u "Zadrugu 6", a možda i neće s obzirom na to da je u 17 časova imao incident u jednom akvaparku u Surčinu kada je, navodno pretukao muškarca F. Č. On se se oglasio i otkrio šta se dogodilo i zbog čega je intervenisala policija.

Kristina Spalević je priznala da ne zna o čemu se radi, te i da je kod šminkera i da se priprema pred ulazak u Šimanovce:

- Ja sam kod šminkera, spremam se večeras i baš mi je teško. Ne znam šta se desilo, prvi put čujem - morate Kristijana da pitate - bila je iznenađena Kristina koja još nije saznala za incident.

Kristijan je potom ispričao svoju verziju priče:

- Ja više nisam u tom akvaparku, ali sam u blizini, na Novom Beogradu sam. Zvali su me, sada ću ići da vidim šta je čovek ispričao. Sve je počelo kada sam izgubio kera i došao sam u akvapark taj i zamolio ih da vrate kamere. Čovek je počeo da viče i ja sam samo stavio ruku isred sebe da me ne bi udario, a on je posle počeo da priča kako sam mu udario šamar. Evo sada se vraćam tamo da vidim šta je ispričao - kaže Kristijan koga smo pitali je l' večeras ulazi u "Zadrugu 6" s obzirom na to da je potpisao ugovor sa Željkom Mitrovićem.

- Pa valjda, nadam se da se ovo neće odužiti - rekao je Golubović.

Kurir.rs/Informer

Bonus video:

02:44 KRISTIJAN GOLUBOVIĆ SNIMA REP PESMU SA GRUPOM IZ NEMAČKE?! Nakon podviga sa Ribljom Čorbom i Elitnim Odredima PONOVO ŠOKIRAO