SLEDI SUOČAVANJE NAKON GNUSNIH UVREDA: Kristijan Golubović žešće potkačio buduću učesnicu, ona mu poručila: PLJUJEŠ PO SVOJOJ ŽENI

Bivša zadrugarka Ana Spasojević danas je došla u karantin kako bi se izolovala od spoljnog sveta dan pred ulazak u "Zadrugu 6", a tom prilikom je prokomentarisala Kristijana Golubovića.

Ana je iskoristila priliku da potkači Kristijana Golubovića koji takođe ulazi u popularni rijaliti, a tom prilikom poručila je da će biti diskvalifikovan ukoliko je udari.

- Kristijan Golubović me je isprozivao na TikToku, naljutio se što sam nekome slala gifove ko je njegov neprijatelj, što mene ne zanima. Pokušao je da me uvredi kada je rekao "u rijaliti ulaze samo ku*ve". Njegova devojka sa kojom čeka dete je iz rijalitija, tamo je upoznao, tako da ne pljuje po meni, već po svojoj ženi. Ne plašim se Kristijana, tamo postoji obezbeđenje, biće diskvalifikovan ako me udari.

