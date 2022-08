DALILINI RODITELJI ZVALI BIVŠU ZADRUGARKU! Ovo niko nije znao, imali su JEDAN ZAHTEV, a Dragojevićka joj se nikad više nije javila

Bivša zadrugarka Ana Spasojević u emisiji "Narod pita" komentarisala je aktuelna dešavanja koja su se dogodila proteklih meseci u Beloj kući.

Ona je u jednom trenutku otkrila da je dobila poziv od Dalilinih roditelja, Emine i Husa Mujića.

foto: Printscreen/Youtube

- Dalila je neko ko je bio sa mnom dobar i koja me je molila da bude vođa. Kad sam ja izašla i kad je došlo pismo da je Anđelo vođa, ona je rekla: "Šta je ona tebi u životu da te stavi?", a Anđelo je rekao da me poznaje duže od nje, ona je rekla kao da sam ja opipavala puls - rekla je Ana.

foto: Printscreen/Narod pita

. Ja protiv nje nemam ništa, nismo nas dve drugarice. Nisam je napadala jer mi je donekle bilo žao. Ja se nisam plašila nje, samo sam je smatrala osobom koje mi je bilo žao. Njen tata je mene kontaktirao kad smo izašli iz rijalitija i da ja nađem poslastičarnicu, kako bi dobili kolače za Bajram. Da, ja sam to organizovala. Čak me je Emina Mujić zvala da joj pomognem, ali ja nisam bila u Beogradu, pa nisam mogla to da uradim - dodala je ona.

- Verovatno jer su videli da sam bila fer prema njoj, s obzirom da sam bila na Dejanovoj strani - odgovorila je Spasojevićeva.

Kurir.rs

Bonus video:

00:42 Dalila dobila skupoceni poklon od Gringa