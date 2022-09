"PODSEĆA ME NA JANJUŠA, OŽENJEN JE, A I VOLIM GABARITNE!" Maja ne prestaje da šokira izjavama, voli TUĐE MUŽVE i to ne krije!

Maja Marinković i Emil Kamenov sve su prisniji, flertuju, a mnogi sumnjaju da je na pomolu nova veza.

Marinkovićeva je tokom emisije "Pitanja gledalaca" priznala je šta oseća prema njemu.

foto: Pritnscreen

- Da li ti se sviđa Bugarče? - glasilo je pitanje.

foto: Pritnscreen

- Jedna je 'Maja istina', bilo nekad! Šalim se. Duhovit je i zanimljiv, ali čovek je oženjen. Volim da provodim vreme sa njim, ali samo smo se šalili. Svesna sam da s' obzirom na situacije koje sam imala i napolju i ovde, jasno mi je zašto se priča o tome. Podseća me malo na Jaška, ja volim te gabaritne - nasmejala se Marinkovićeva.

- Mislim da on Maji nije toliko zanimljiv, nije on njena ciljna grupa, više mislim da je za nju Marko Marković, ali gospodin Emil se zaljubio. Mislim da je on više u tom fazonu... Mislim da je ova priča već ispričana - prokomentarisao je Lepi Mića.

Kurir.rs

