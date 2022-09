RASKID U ZADRUZI U EMISIJI UŽIVO! Pukla tikva ispred svih, on priznao da li će pružiti NOVU ŠANSU ovoj zadrugarki! (VIDEO)

Lil Broks i Ivana Puzić ustali su za crnim stolom i raskinuli u emisiji uživo!

- Nismo više zajedno i to je to. Nije mi se zgadio, ali to je to. Ne znam što se Bakša stalno kezi, kad ja prolazim, kad je neko nešto pita - rekla je Ivana.

- Nema šanse da kad je žena tu da ti sa njom u krevetu, a tamo negde u Rajskom vrtu se keziš ili družiš. Ne možeš da budep drug sa devojkom koja je zaljubljena u tebe ili ima simpatije prema tebi. Vidi se da je Bakša odlepila za Bilalom, mnogi su. Interesantan je, nešto novo. Ja sam juče dao definiciju pet frajera u rijalitiju za sva vremena. On se izdvojio, sa svima je okej i interesantan je. Njemu je žensko društvo, sve se zaljubljuju, pa čak i matore koke. Vole njegov šarm - komentarisao je Kristijan.

- Nazvao si ga "Mikro Čorba" - dodala je Ivana.

- Tako je. Zna se šta je pab. Čorba je bio iz paba i imao je taj teret. Sve koje su otišle, kad pogreše kritikujemo ih. Previše su glupe da bi shvatile. Mi pomažemo svima, ali tamo smo nezavisna baza i držimo se. Savim je normalno da raskine, kad se tako ponaša - nastavio je Golubović.

- Ovo zadnje što je Krisitjan rekao voleo bih da ona ustanete vi iz paba i branite je, jer sam ja bio jedina osoba koja je stala uz nju i branila je - rekao je Bilal.

- Ja ne branim kad tebi trsi p*čku na k*rac, jer tad nije u pravu. Pab je savršeno u pravdi, sve ostalo može da greši - odbrusio je Kristijan.

- Je l' postoji šansa da se pomiriš sa Bakšom? - pitala je Ivana.

- Teško, povukao sam se čim sam izašao iz tog odnosa. U klipovima nisam ništa sporno uradio ni sa Majom, ni sa Bakšom. Završili smo samo iz razloga što će njoj teško da bude da gleda te stvari i klipove - nastavio je da priča Bilal.

Kurir.rs/M.M.

