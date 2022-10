ADAM ĐOGANI MAJKU UPOZNAO SA 14 GODINA! Imala 16 kad ga je rodila, otišla u Nemačku, a zbog reči Anabele Atijas sada NE PRIČAJU!

Adam Đogani u velikoj ispovesti otkriva da je majku upoznao tek sa 14 godina.

Učesnik "Zadruge 6" otvorio je dušu i progovorio o teškim trenucima kroz koje je prolazio dok je odrastao sa ocem Dariom i tetkom Nađom.

- Majka me je ostavila kada sam imao dve godine i preselila se u inostranstvo. Prvi put sam je video sa 14 godina kada sam otišao kod nje u Nemačku. Do tada sam je jedino gledao na starim porodičnim fotografijama. Između mog oca i majke je bila velika razlika u godinama. Kada su me dobili, tata je imao 26, a ona 16 godina. Verovatno se zbog razlike u godinama nisu slagali, pa nas je napustila - započinje priču Adam za Hit, koji nijednog trenutka ne želi da izgovori mamino ime i dodaje:

foto: Printscreen/Red Tv

- Odrastao sam sa tatom, tetkom i bakom, koja je preminula kada sam imao 13 godina. Moja tetka Nađa je došla do broja moje majke, ali ona nije želela ni da me čuje, ni da me vidi. Nismo bili u kontaktu, niti smo se čuli telefonom, sve do moje 10. godine.

- Tata mi je uvek govorio sve najlepše o njoj. Pričao mi je da je dobra žena i da moram da razumem da nas je napustila jer je bila mlada, zbunjena i uplašena. Naravno, i da treba da joj oprostim i pokušam da ostvarim kontakt s njom. I dalje ne znam zašto nas je tačno moja mama napustila i zbog toga me boli duša.

Učesnik "Zadruge 6" se sa suzama u očima priseća trenutka kada je prvi put čuo majčin glas:

foto: Damir Dervišagić

- Imao sam deset godina kada sam prvi put razgovarao s njom telefonom, i to zahvaljući tetki. Sećam se samo da sam nekontrolisano plakao. To je bio veoma emotivan trenutak za mene. Pitao sam je šta radi, kako je i rekao: "Želim da te vidim. Mnogo mi nedostaješ!" I ona se rasplakala. Bio sam srećan što je čujem, ali mi je bilo krivo i teško što nije mama bila ta koja je inicirala naš kontakt, već tetka.

Sa 14 godina Adam odlazi u Nemačku da konačno upozna majku.

- U to vreme su bile potrebne vize da bi se putovalo, ali čim su ih ukinuli, otišao sam da je posetim. To je bio naš prvi susret posle 12 godina! Mama je celu noć preplakala od sreće što me vidi, htela je da me vodi po restoranima i u kupovinu... Međutim, posle samo dva dana sam poželeo da se vratim kući. Nije mi se ostajalo tamo. I dalje sam bio ljut na nju. Grlila me je, ljubila, a ja sam osećao neku težinu i bol u grudima. Bila je povređena i ljuta što želim da odem tako brzo, ali je na kraju prihvatila moju odluku.

Posle povratka u Beograd nastavio je da održava kontakt sa majkom i da je posećuje za praznike.

- Išao sam kod nje za svaku Novu godinu i ostajao za Božić. Slavili smo zajedno praznike, ali mi je bilo dosadno jer sam bio klinac kome je nedostajalo društvo iz kraja. Poslednji put kada sam bio kod mame imao sam 20 godina i tamo sam upoznao jednu devojku iz Novog Sada, pa mi je bilo malo zanimljivije, jer mi je pokazala grad.

foto: Damir Dervišagić

Taman što se zbližio sa ženom koja ga je rodila, ponovo su izgubili svaki kontakt, i to zbog rijalitija!

- Problemi su počeli tokom "Zadruge 3", u kojoj je učestvovala moja bivša strina Anabela Atijas. Pričala je kako je moja mama kupljena i na silu dovedena sa Kosova i Metohije da se uda za mog oca. Takođe, lagala je da su je u mojoj porodici svi maltretirali! Pozvao sam majku i pitao je da li je išta od toga istina! Kada mi je rekla da nije, zamolio sam je da se uključi u moj prenos uživo na Instagramu i narodu kaže istinu. Želeo sam da se zna da je niko nije naterao da se uda za mog tatu! Odbila je to da učini, pravdajući se da ne želi da se njeno ime provlači po novinama, jer ima svoj život u Nemačkoj. Uplašila se da će nakon jednog razgovora sa mnom ljudi da je prepoznaju i uznemiravaju, pa se povukla.

Majka ga je ovim još jednom povredila.

- Krivo mi je što nije želela da kaže istinu: da se sa 16 godina zaljubila u mog tatu, da su se sa Kosmeta preselili u Beograd i započeli zajednički život. Trebalo je da se zauzme za mene i ispriča svoju stranu priče, a ne da dozvoli Anabeli da laže. Da imam dete, sve bih učinio da njemu bude dobro! Mnogo sam se razočarao u nju i otad su nam odnosi zahladneli.

foto: Pritnscreen

I danas, kada ima 26 godina, pati što kao dečak nije osetio majčinsku ljubav. Ipak, očeva sestra se trudila da mu to nadoknadi!

- Ljubav koju nisam dobio od žene koja me je rodila dobio sam od tetke. Zahvaljujući Nađi, koju smatram drugom majkom, izrastao sam u normalnog momka. Nikada mi ništa nije falilo, tetka se trudila da mi pruži sve. Brinula je o meni, davala mi novac, kupovala garderobu... Ispunjavala mi je sve želje još od malih nogu, a zahvaljujući njoj sam položio vožnju sa 18 godina. Čak mi je kupila i prvi automobil. Često je bila posvećenija meni nego svojoj ćerki Sari! Nadam se da ću nekada moći da joj se odužim za sve što je uradila za mene.

Kurir.rs/Hit