ISPLIVAO TAČAN DATUM RAZVODA DALILE I DEJANA: Dragojević odmah isplanirao i SVADBU sa Aleks, a evo kad stiže PRSTEN u Zadrugu

Dejan Dragojević u nedelju je ušao u Zadrugu kako bi Aleksandri čestitao osam meseci veze, a njihov emotivan susret je mnoge rasplakao, čak i Dušicu Jakovljević.

Kako Star saznaje, tokom susreta Dejan je Aleksandri dao tajno pismo koje joj je ugurao u džep, a zatim joj je šapnuo da ga pročita kada bude potpuno sama i da nikome ne priča šta joj je napisao. Kako otkriva izvor blizak Dekiju, čim je saznao da će se 14. novembra konačno razvesti od Dalile, on je poželeo da oženi Aleksandru, pa je zaprosio u pismu i posvetio joj ljubavnu pesmu koju je sam napisao.

foto: Printscreen/Zadruga

"Deki je napisao tajno pismo koje je želeo da samo Aleks pročita. Dok je grlio on je to pismo gurnuo u njen džep. Iako ga je nekoliko puta pitala šta se dešava u spoljnom svetu, on nije hteo da joj kaže da je zakazan razvod sa Dalilom, već je udario po guzi i šapnuo da pročita pismo koje je je stavio u džep. U pismu je napisao da se konačno razvodi 14. novembra i da želi da ostatak života provede sa njom, a onda je velikim slovima napisao "Da li želiš da budeš moja žena". Stavio joj je do znanja da je pričao i sa njenom porodicom o tome i da se svi raduju. Kako je napisao u pismu, posle Nove godine će početi sa pripremama za veliku svadbu koja će biti u julu sledeće godine, čim se Zadruga završi. Naglasio joj je da se ne brine i upozorio je ko joj sve priča iza leđa i na kraju joj je napisao da je voli i da očekuje odgovor na njegovo pitanje da li želi da se uda za njega kada sledeći put uđe na kratko u Zadrugu jer želi da dogovore tačan datum venčanja! Ubeđen sam da je ona pismo pročitala istu noć, jer su joj išle suze kada je izašla iz toaleta oko 4 ujutru. To su sigurno bile suze radosnice. Kako je Dejan rekao svojima, velike su šanse da za Novu godinu kada bude dolazio u posetu donese prsten i tada je zvanično zaprosi pred svima", otkrio je izvor blizak Dejanu.

kurir.rs/star

