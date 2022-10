VENDI URNISALA ZADRUGARA! Objasnila zašto nosi etiketu JEFTINOG MUŠKARCA, nije birala reči za NJEGA!

Bilal Brajković je nakon mnogih flertovanja i dve veze, razmenio strastvene poljupce sa Anitom Stanojlović, pa je sada Vesna Vukelić Vendi žestoko prokomentarisala sva nova događanja.

- Zagrevaju se oni još uvek... Meni je sve jasno, ali ne mogu da budem prorok. Taj Bilal 'za poneti' ne odaje utisak nekog mladića koji bi bio poželjan u nekom domu koji ima pedigre. Pokazao je u samom startu da je jeftin i da može da ga ima svaka žena. Da se očešao o neki Solomonov kamen mudrosti, drugačije bi pričali... Ne treba ga puno analizirati jer je jednostavan i prost. Vidi se da nema pravac i da je Bože me oprosti neka vrsta svinje... Dobar je on za rijaliti, ima istine u tome. Rijaliti je neki presek stanja i ogledalo spoljnjem svetu, te takvih Bilala ima svuda. Samo ga sada etiketiramo 'sve te Bilale'... Šta vidimo u prvom preseku stanja? Na pozornicu izlaze prvo jeFtini, a oni što imaju neki pedigre, čuvaju se za neke uzvišenije udarce... Pitanje je samo da li imaju snagu da se probiju, jer mnogo ima žutokljunaca...

- Mislim da je ranije bilo lakše naći kvalitetnije ljude... Sada je pun džak ovih gluposti. Evo tu je neki Neca koji je prošli put sam a sad je sa bratom. Nema ličbnost da se izdigne, pušta neke otrove, ne zna šta će... Niti je orator, niti mini ciceron, izbaliran je i prazan. Grupiše se i pravi tu neku zlu krv ne bi li se snašao. Opet, takvi likovi će moći nešto da urade, ali to je opet samo udarac ispod pojasa, rekla je Vendi u emisiji "Pitam za druga".

Vendi je nakon Bilala okarakterisala i devojke koje su se od samog početka na bilo koji način povezivale sa njim. Takođe, progovorila je i o poljupcu sa Anitom Stanojlović.

- Mnogo ima kupaca jeftine robe i to je problem. Ovo krljanje je vrlo neukusno, ipak je to neki stvar intime. Ljubljenje je intimniji trenutak, to je spajanje, kada nekome daješ neki kredibilitet, tada izlazer tvoja osećanja i misli... Govorni aparat postaje jeftin i obesmišljen tim Bilalom, jer kako se jedna istrošila na njega, tako je i druga i treća... One nemaju nikakvu težinu, on je u toj priči neki pevac i napravio je svoju teritoriju koja je prazna i nema unutrašnji sadržaj... On je sebe definisao. Mi se kao sablažnjavamo ovime, ali u spoljnjem svetu, recimo u 'krugu dvojke' gde se ja inače nikada nisam kretala, svako se sa svakim ukrstio. Silne pevačice, njihova deca, svi su međusobno bili zajedno...

