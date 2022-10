"PORODICA JE SAZNALA SVE O TRAGEDIJI" Sestra nestale Marijane ušla u Zadrugu, podelila BOL: Ona se od ovoga se nije OPORAVILA

Maja Kovačević, sestra nestale Marijane Seifert, ušla je u "Zadrugu 6".

Ona je odmah otkrila da je ugovor potpisala pre tragedije koja se desila njenoj porodici.

foto: Printscreen/Zadruga

- Želim da ispunim svoje želje i ciljeve, da otvorim biznis, da svome sinu pružim sve. Svojim učešćem želim da pokažem da sam jaka, bez obzira šta ljudi misle o meni. Ja sam "Zadrugu" dogovorila pre tragedije, ljudi treba da znaju da se to dogodilo u međuvremenu - rekla je Maja i dodala:

foto: Printscreen/Zadruga

- Mi kao porodica smo saznali 99,9 odsto. Kada budem bila spremna da ispričam, podeliću sve sa javnosti. Mislim da smo napokon dobili sliku šta se dogodilo, a sada pokušavamo to da prihvatimo. Saznali smo sve. Kod nas je to tabu tema, to delim sa porodicom, plač, suze, saznanja, trebalo mi je puno hrabrosti da dođem ovde nakon svega. Ljudi su me jako izvređali zbog toga što ulazim. Marijani je bilo teško kada su je ljudi osuđivali zbog prevare u rijalitiju, od toga se nikad nije oporavila. Kada se dogodilo to što se dogodilo, ja sam znala, znam, sada se dokazalo... To je nešto neobjašnjivo i van ovog sveta, imala sam osećaj kao sestra. Nekima je bilo čudno, ali ja sam znala da nje jednostavno nema. Znala sam.

Podsetimo, već pet meseci traje potraga za bivšom učesnicom "Velikog brata", Marijanom Seifert, a nadležni organi nisu uspeli da rasvetle slučaj nestanka.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

02:45 UŽIVO! POČELA JE POSLEDNJA ZADRUGA: Vatromet osvetlio nebo iznad Bele kuće, a prva se u rijalitiju pojavila ONA! (KURIR TV)