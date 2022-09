"VIŠE NE MISLIMO DA JE ŽIVA": Porodica i prijatelji nestale Marijane strahuju od NAJGOREG, suprug više puta menjao PRIČU!

Marijana Seifert bivša zvezda i pobednica rijalitija Veliki brat nestala je još krajem aprila ove godine, a potraga za njom još uvek traje.

Njena je sestra Maja Kovačević, koja je nedavno ušla u rijaliti šou Zadruga, već se ranije oglasila za medije i rekla da smatra da nestala Marijana više nije među živima.

- Nažalost, više ne mislim da je živa. Osećam da je nema. Samo želimo konačno doznati pravu istinu i da se možemo od nje dostojno oprostiti - rekla je ona.

Sad su o ćerinom nestanku prvi put javno progovorili Majini i Marijanini roditelji, Ivo i Gordana Kovačević koji su razgovarali s novinarkom emisije "Provereno".

- Ne mogu vam opisati kako se osećam. Četiri meseca da ja nemam pojma gde je moje dete, kakva je njena sudbina. Ovu agoniju koju mi proživljavamo, ne želim niko da je doživi. To je nešto najgore, najstrašnije što čovek može doživeti- rekla je Gordana.

-Niti mira u kući, niti mira u srcu. Ništa mi ne pričinjava zadovoljstvo nikakvo. Spavam dva sata po noći, društvo izbegavam. Moja supruga nije izašla iz kuće dva i ipo meseca, jednostavno vrata nije napustila- dodao je Marijanin otac Ivo.

‘Samo da je pronađem. Ona je moje dijete, kakva god da je, ona je moje dijete’, dodala je Marijanina majka kroz suze.

Reporterka je razgovarala i sa svjedocima koji su nestalu Marijanu vidjeli među zadnjima, a neki od njih tvrde da izjava njenog supruga Karla, koji je ranije za Slobodnu Dalmaciju rekao da je suprugu zadnje vidio oko ponoći te noći kad je nestala, nisu točne.

- Nestala je tokom noći, nije ostavila nikakvu poruku niti je bilo ikakvih naznaka da bi se mogla udaljiti iz kuće - rekao je tad Karlo.

Međutim svedoci koji su sad progovorili tvrde suprotno.

- Ako je stvarno istina da je suprug dao izjavu da su u ponoć legli, to je laž. Ona je u ponoć bila sa mnom - rekao je jedan od svjedoka.

- Oko devet je došla na posao. Radila je smenu do nekih 3. Posle je otišla u obližnji kafić na kavu. S kave je prešla na alkoholna pića. Bila je u društvu jedne osobe, prijatelja, poznanika - tvrdi drugi svjedok.

Marijana se, navodno, u lokalu zadržala do kasnih večernjih sati, a jedna žena koja se njoj i prijatelju pridružila oko, kako kaže, osam uveče, a zatim su nastavili druženje u njenom domu.

- Kada sam je videla, ona je pila duple gin-tonike. Već je tada bila u vidno alkoholisanom stanju. Nakon toga smo otišli kod mene doma. Sve troje smo otišli zajedno. U stanu smo sedeli, sve je bilo ok. Ona je bila vesela, pevala je’, ispričala je za Provereno.

Navodno joj je Marijana pokazala poruku koju joj je poslao suprug.

- U poruci je pisalo da, naravno, ima pravo popiti kafu gde hoće i s kim hoće i koliko hoće i da mu je žao zbog njegove reakcije, ali ja ne znam koja je bila reakcija - rekla je i dodala da je Marijanu suprug i zvao.

- Pitala ga je gde je on bio kad je njoj trebalo i to je spomenula nekoliko puta i rekla da ju pusti na miru i da ona neće doći kući, da se boji. Počela je plakati i poklopila slušalicu. Nije rekla čega se boji, bila je u jako alkoholisanom stanju’, dodala je, a zatim ispričala da je oko tri ujutro zamolila prijatelja da Marijanu odveze kući taksijem.

- On me je nazvao u 3:15 kada je ona izašla van iz taksija. Nazvao me je da mi kaže da ju je ostavio pred zgradom i da je on taksijem dalje otišao doma. Pričali smo sve dok je otišao do kuće - zaključila je.

Marijanina majka Gordana ispričala je da ju je iduće jutro nazvao Marijanin suprug Karlo koji im je saopćio da je Marijana nestala i da je njena torbica pronađena na Mostu mladosti, a rekao im je i da je kući stigla oko tri ujutro, a zatim promenila obuću i ponovo otišla.

Kasnije je, tvrdi Marijanin otac Ivo, promenio priču.

- Posle nakon četiri dana rekao da su sedeli za stolom i 15 minuta pričali. Uobičajeno. Ja znam kakav je njihov odnos bio već od Nove godine. Bili su pred razvodom, imali su problema međusobno - rekao je on.

Roditeljima je policija, tvrde, prepričala sadržaj snimaka nadzornih kamera, no dok traje istraga nisu im dopustili da ih pogledaju. Na snimkama je, ispričali su, vidljivo da je Marijana išla sama, a navodno ni kasnije niko nije došao za njom.

- Čak mi je rekao jedan inspektor da imaju svedoke. Kažu da je to bio neki avanturista iz Belgije, navodno na drugoj strani pod mostom da je spavao, da je čuo krik i pljus. Ko to kriči kad se baca sam. Jesu li uzeli njegovu izjavu ili su smatrali da je ona nebitna, to ne znam. Ja samo, poznajući moje dete, sumnjam da bi ubila samu sebe. Ona je ili pod nekom pretnjom bila ili je odvedena ili doterana pred zid pretnjama- , zaključio je Ivo Kovačević.

Kurir.rs/Slobodna dalmacija

Bonus video:

00:31 Maja Kovačević ulazi u Zadrugu 6