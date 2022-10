ČETIRI ŽENE BORE SE OKO BILALA! Ana upala u emisiju da se brani, Maja najavila PAKAO, a Milica tajno muvala Brajovića! (VIDEO)

Maja Marinković i Bilal Brajlović gostovali su na radiju u rijalitiju, a pridružila im se Anita Stanojlović.

Anita i dalje tvrdi da ju je Bilal, koji je brzo postao zavodnik, zvao da dođe kod njega kada su se kamere ugasile.

- Ja moram da kažem da je on mene zvao kada je video da nema kamera. Ja sam to rekla vama i vi ste rekli da se igram i dalje - rekla je Anita.

- Ja kad hoću, ja sa njom mogu. Otišao sam do garaže i bežao sam od nje jer me je ona jurila, ona je mene u jednom momentu poljubila na blic. Posle sukoba sa Anom sam radio svašta - rekao je Bilal.

- To je laž - rekla je Anita.

- Da li ti je Ana bila zabava ili? - upitao je Ša, voditelj radio emisije.

- To je trajalo dva dana, meni je Zorica rekla da je ona gledala Marka, a meni su prebacivali svašta, a ja to ne dozvoljavam. Meni je Zorica rekla, a ja sam to video. Nisam hteo da ispadne glupa - rekao je Bilal.

- On je došao kod mene i rekao mi je za Marka, da mu je rekla Zorica, on mi je rekao da on to nije video. Ja sam stvari o njemu proveravala kod njega. Milica je potvrdila da ga ja nisam gledala, a ona je slagao - rekla je Ana koja je upala u prostoriju.

- Od koje osobe si dobio pivo kada si mene ispolivao i da li ti je rekla bravo? - upitao je Miljan.

- Dobio sam od Milice nakon polivanja - rekao je Bilal.

- Milice, spremi se sada ću da ti j.... mater - rekla je Maja.

- Ispada da sam se ja igrao sa nečijim emocijama - dodao je Bilal, a u tom momnetu je Milica stigla u emisiju:

- Što se tiče piva, Miljane, sa mnom si prijatelj i to bezobrazno radiš. Od mene si dobio pivo jer je bilo obećano. Ja nisam njega častila jer je polio Maju. Dala sam mu pivo jer je bio dogovor zbog prodavnice.

- Ti si rekao Ani Spasojević da ćeš politi Maju pivom - rekao je Mića.

- Rekao mi je da će to uraditi - rekla je Ana.

- Ja sam žena problem. Svako će ovde dobiti zasluženo, ja nisam imala lošu nameru, ali ako se pokrene tema večeras biće pakleno - najavila je Maja.

