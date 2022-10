BILAL OPIPAO MAJINE SILIKONE, PA JOJ PODIGAO MAJICU I ZAVIRIO! Razmenjivali nežnosti u cik zore, Marinkovićeva se TOPILA! (VIDEO)

Tokom ranih jutarnjih časova Bilal Brajlović i Maja Marinković u spavaćoj sobi razmenjivali su nežnosti, a u naletu strasti zadrugar je otišao korak dalje.

foto: Printscreen

Naime, on je iskoristio priliku da opipa njene silikonske grudi, a u jednom trenutku podigao joj je majicu i zavirio ispod. Marinkovićeva se nije bunila, već se sve vreme smeškala.

foto: Printscreen

Inače, Bilal i Maja opustili su se pred kamerama, a pre jedne vrele akcije imali su razgovor gde je ona od dečka imala zahtev.

Naime, pričali su o zaljubljenosti, a Bilal je objasnio Marinkovićevoj da želi od veze samo poštovanje.

- Hoću ja poštovanje. To je jedino što trražim od devojke i zato sam samo jednom bio u vezi. Devojka me je poštovala i nije me lagala, to jedino tražim - rekao je Bilal.

- Rekla sam da neće nešto u srcu. Nisi dovoljno pažljiv za neke stvari. Filip i ja smo se vređali, psovali, tukli, ali nije imao fazu da sedne pored Milice. Ja sam jako ljubomorna. Batali žene, uvredi mene - rekla je Maja.

Bonus video:

00:28 Prva objava Maje Marinković nakon raskida