"NA KOGA NE BI UTICALO DA SAZNA DA MU MAJKA NE USTAJE IZ KREVETA?" Miljana razvezala o roditeljima, Zoli, Ivanu i Bebici (VIDEO)

Miljana Kulić stigla je u Rajski vrt kako bi razgovarala sa Drvetom mudrosti.

Ona je na samom početku razgovora otvorila dušu i progovorila o emocijama i pomirenju sa Nenadom Macanovićem Bebicom.

- Malo sam se zaigrala sa Zolom, neću da pravim budalu od sebe. Imam 29 godina, neću da me neko ponižava. Što se tiče mojih osećanja usmerena su ka Bebici otkako je on ušao, ja vidim samo njega. Ja se možda nasmejem jer mi je smešno kad Zola stane ispred mene, ali trudiću se da više ne bude ni toga da se ne bi pogrešno shvatile neke stvari - govorila je Miljana.

foto: Nenad Kostić, Printscreen/Zadruga

- Pre nego što je Nenad ušao izgledala si srećno i zaljubljeno pored Zole - dodalo je Drvo.

- To je možda i mišljenje mnogih. Možda jesam tako izgledala, ali ja znam da neko pravi budalu od mene i da igra igru. Ne mogu da budem srećna kad znam da neko igra igru sa mnom i da me ne voli, to se u više navrata dokazalo i pokazalo. Verujem da mu je sve samo rijaliti i da želi da napravi budalu od mene. Želi da dokaže da je od vodeća uloga i da je on meni sve u životu. Bila sam srećna i na Rajskom ostrvu, pa kad smo se poljubili ja nisam bila srećna pored njega. To meni možda bude u početku zanimljivo, on mi je možda smešan. Ja da imam emocije prema njemu ne bih bila sa Nenadom, nego bih se trudila oko njega. Ako nekoga voliš, ne budeš sa drugom osobom. Meni se prošle sezone pomešala osećanja, doživela sam moralno posrnuće. Kad se uzme sve u obzir ja sam gora od najgorih k*rvi, gubim legitimitet, vreme je da se uozbiljim i da shvatim da više nisam mala. Sad znam šta hoću u životu - pričala je Miljana.

foto: Printscreen/Zadruga

Miljana da li je na tebe uticalo ono što ti je Nenad ispričao o Mariji i Siniši? - uitalo je Drvo.

- Naravno na svakog bi uticalo da neko kaže da su mu roditelji loše. Na koga ne bi uticalo kad mu kažeš da mu je majka loše i da otac ne ustaje iz kreveta? Dosta sam ja njih sekirala, oni nisu zdravi ljdui da bi mogli da podnesu neke stvari. Ja ne želim da se hvatam za glavu zbog mog hira, ako se mojim roditeljima nešto desi, a može ako se sekiraju. Taj zajednički prijatelj Ivana Marinkovića i mog oca, rekao je šta je Zolin plan u etno selu. O meni i Zoli se priča tri sata, a o Ini i Zoli sat vremena - nastavila je Miljana.

foto: Printscreen/Zadruga

- Šta kažeš za Zolu i Inu? - pitalo je Drvo.

Čista budalaština. Oni su se znali tri sata, a ona je spava sa njim. Trebalo je da razmišlja, ne može da se dogodi da sa devojkom koju znaš tri sata uradiš tako nešto. To je dokaz da se on nije promenio i da nepromišljeno radi neke stvari. Zabole ga d*pe ko se kako oseća, bitno mu je da zadovolji sebe. Što se tiče odnosa, tu nema odnosa, to je smešna priča. Ne mogu da komentarišem nešto što, kako oni kažu, ne postoji ni sa jedne strane. Ona igra igru, svideo joj se Ćertić, Adam, pa kad je Zola ušao odgovaralo joj je da se umeša u tu priču, a on je to dozvoio. Ima pravo, on nije sa mnom i neće nikad biti - pričala je ona.

foto: Printscreen/Zadruga

Odnos sa Ivanom? - pitalo je Drvo.

- Ništa se nije promenilo, mislim da će tek biti. On nije pitao za dete kad je ušao Nenad, a znao je da je on provodio vreme sa njim. Mene te stvari bole. On sinoć ponižava Nenada. Sve i da je najgori, gori od njega ne postoji. Taj Nenad se igra sa njegovim detetom i voli njegovo dete. Treba da bude zahvalan tom čoveku ako mu je malo stalo do deteta. On zna da Nenad dolazi iz Niša i da je provodio vreme, a nije pitao. Mislim da će tu tek biti opasna situacija između njega i mene, po njegovom ponašanju - pričala je Miljana.

foto: Printscreen/Zadruga

Šta kažeš za Aleksandru i njeno druženje sa Nenadom? - pitalo je Drvo.

- Sa Nenadove strane ne postoji ništa, on voli mene, to i slep vidi koliko je on posvećen meni. Njen odnos sa Zolom, sama radi neke stvari, a posle su joj drugi krivi kad je povezuju. Zna da mi smetaju neke stvari. Što se tiče Ivana kao da radi meni iz inata. Ona priđe Zoli za vreme reklama i igra. Svako ima pravo da radi šta hoće, ali meni se takvo ponašanje ne sviđa. Ako imaš momka neke stvari ne treba da radiš i da te spaju sa bilo kim. Ovde je dovoljno da sa nekim porazgovaraš dve rečenice. Ja ću i sa njom da budem na distanci jer ne želim da budem povređena. Juče je otišla pored njega, sela je. Ja sa njenim neprijateljima nisam bila prijatelj u prethodnim sezonama. To je njen problem. Možda sam ja to previše lično shvatila - pričala je Kulićeva.

Kurir.rs

Bonus video:

00:31 Zvezda Granda zaprosila devojku