"ZNAO SAM DA MOGU DA ME KAZNE, ALI IPAK SAM TO URADIO" Ćertić je zbog ovog mogao da bude izbačen, sad ONA sumnja da ima i TELEFON

Uroš Ćertić je tokom nominacija otkrio da je znao da je zabranjeno da ulazi u apartman, koji je predodređen za porodicu Kulić.

Ipak, on je ušao u zabranjeni prostor kako bi detaljno sve očistio.

- To jutro kada si došla, ne volim to da spominjem, ali spomenuću sada, pošto ovde neki ljudi vole da pričaju o kaznama, ušao sam u tvoj apartman, znajući da mogu da budem kažnjen, nikada u nijednom rijalitiju to nisam uradio, ribao sam kadu i lavabo. Pola sata sam tamo ribao, jer si ti zamalo izgubila život, imala operaciju i došla ovde digla se iz mrtvih, a moj si prijatelj - govorio je Ćertić, pa nastavio:

- Sutradan je već stiglo pismo, da ne sme niko da uđe tamo, jer će dobiti tromesečni honorar, od tada više nisam kročio tamo. Što znači da, kada radite nešto, a imate viši cilj, produkcija vam progleda kroz prste. Kao i nešto što se desilo pre neki dan, ali nema veze. A vi, koji prosite da ja budem kažnjen, ceo rijaliti, zadnja dva dana, ste se malo zaj*bali - nastavio je Uroš, a onda je Jelena Golubović zapevala:

- Imam dva telefona, dva telefona i šta ja da pričam ovoj budaletini - pevala je ona.

Da li je ovime Jelena aludirala da Uroš ima telefon ili je nešto drugo u pitanju, ostaje nam da saznamo...

