"SAD JE POTEZ NA ANI!" Moka Slavnić progovorio o Zvezdanovom odnosu sa Aleks, priznao da li bi PODRŽAO sina da učini JAVNU PRELJU

Zadrugari već danima unazad bruje o odnosu Aleksandre Nikolić i Zvezdana Slavnića i spekulišu da se tu rađaju simpatije, a sada se tim povodom oglasio i Zvezdanov otac, Moka Slavnić.

Kako vam se čini Zvezdanovo ponašanje u "Zadruzi"? Sinoć je prvi put popio posle dužeg vremena, šta mislite o tome?

- Da li postoje dve Pink televizije, pa svi vidimo drugačije? Slovenka vidi da ona Zvezdan gleda, ne gledaju se, a onda gleda. Nišlijka je gledala još pre, a šta mi gledamo? Kaže da se gledaju, ona pogleda u njih. Ja mogu da kažem jednu stvar, ovde ne postoji mišljenje. Kamere, nikad se u istoriji "Farme" i "Zadruge" nije desilo da je neko nešto uradio, ako pričamo o s*ksu i intimnim stvarima, a da se nije videlo. Zvezdan se samo malo opustio, što sam mu i ja rekao pre ulaska: "Budi opušten nema čega da se plašiš". On toliko poštuje svoju ženu napolju, da je ispočetka bežao, ali sad kad više to ne radi on je čudan. Kad budemo videli, a videćemo svi i ako ja vidim da je Zvezdan uradio bilo šta mogu to da osudim ili ne osudim. Ja zaista ne znam šta ljudi gledaju. Ja sam maksimalno objektivan i prvi ću izreći kritiku, samo treba da vidim zašto. Ja ako sam mu otac, jedini odnos koji je interesantan je između njega i Ane. Kažu da se vidi da je Aleks prevarila dečka sa Zvezdanom, mašta čini svašta. To pogledao, što da ne pogleda? Sve ima pravo, bez poljupca i s*ksa. To su dve relevantne stvari. Meni je krivo što Zvezdan nije veseliji jer on je veseljak, a njegova srceparajuća priča ga je sputala da se opusti. On ne pije, sad se opustio. Neki su rekli da ispira mozak Aleks, a on je samo principijalan. On je toliko veliki magup za sve, da može da kaže: "Da li je to tvoja kosa?". Pa šta i da je pitao? Ja njemu verujem da on kaže da nije, ali možda je bio pripit, pa nije znao. Ona mu kaže: "Kakve ima veze?", tu je bio i Marko.

Da li mislite da Aleksandra ima neke simpatije prema Zvezdanu?

- Ona je izuzetno stabilna. Ja ako sa 73 godine to ne mogu da procenim, onda zaista. Zvezdan se samo opustio i vreme će da pokaže. Ako me pitate da li je Zvezdan u stanju i da li može da napravi pogrešan korak, jer ima nekog napolju, ja sad kažem prema onome što mi je dato, da sam izuzetno ponosan na njega, čitam komentare i uključen sam. Ja moram sve da pratim jer me zovu sa svih strana, pa da mogu da reagujem. Većinom se napada muškarac, iako su žene pale posle tri sata i za jedno veče, nema veze. Što su razapeli Maju Kovačević? Šta ako je slobodna? Nisu oni u crkvi. Nezgodno je. Ako se deklarisala i ako je istina da ima nekog napolju, da je neko čeka i da je u vezi, pokazuješ lice neverstva, a to niko ne opravdava. Sloboda 21. veka, s*ks je lepa stvar, kažem ako si slobodan. Meni je žao što se Zvezdan od samog početka nije ponašao jer ne znaju puno stvari o njemu. Zvezdan je završio prvi razred u Italiji, a šesti u Španiji, u engleskoj školi i govori italijanski, španski i engleski. To što se desilo, desilo se. On je imao potrebu da uđe i kaže istinu jer 24 godine sam ja morao da objašnjavam šta se zapravo desilo, ali to više nije tema. Ako biste me pitali šta mislim kao otac, a mislim da sam dost urban, ima puno godina i iskustva, rođen sam u Beogradu, u urbanoj sredini... Da li će da se desi nešto? To ne može niko da predvidi. Ja znam da je ušao sa namerom da se to ne desi. Ja kao otac mu neću ništa zameriti u tom pogledu, on treba da se opravda svojoj Ani, za koju verujem da mu još uvek veruje. Iako sam sa njom imao, što se kaže, rasprave jer potpuno drugačije gledamo.

Nedavno se u medijima pojavila izjava Ane, Zvezdanove supruge, šta joj se konkretno nije dopalo?

- Ja sam rekao, ona je šmekerka, ali ja bih to drugačije rekao, a ne: "Ima 46 godina". Njemu je ovaj prostor Havaji, u odnosu na ono gde je bio. Sve za džabe, oko tebe lepe, pametne, ružne i glupe osobe. Za njega je to smešno, u odnosu na ono što je proveo. On nema alibi ako bi nešto uradio, zato verujem da neće uraditi. Ako uradi znači da to nije neka veza napolju, a ja mislim da jeste. Ja sam je pitao zašto si dala takvu izjavu, ona kaže: "Ne sviđa mi se ponašanje". Ja joj kažem da mi kaže, jer možda ja ne vidim. Kaže da joj se nije svidelo, pa kaže nešto. Ja želim da neko potvrdi moje, da ja nisam u zabludi. Meni je drago što se sa Mikicom, Mikijem, Miljanom druži, oni nisu klan, našli su neki osećaj između sebe. Njemu Miki kaže: "Nemoj misliće ljudi, a mi znamo da nije", ja da sam tu rekao bih: "Boli me k*rac šta će da misle napolju". On je rekao da će namerno da sedi pored nje, naravno da treba da se ponaša najnormalnije. Ne možeš da sakriješ, ako prema nekome imaš veće želje. Rođena žena mu je zamerila kako se ponaša. Kaže da u 46 godina takve ponašanje, ide od jedne do druge, u tom smislu. Ja sam je pitao da kaže meni, jer ja to nisam video. Ja nju razumem kad nekog voliš, onda si ljubomoran i više ne gledaš realno, a ja gledam realno. Voleo bih da ta veza opstane. Aleks kaže da joj je napravio kašu od mozga, a on je d*kadžija kao ćale i hoće da istera pravdu. Ja mogu da verujem i njoj i njemu, rekla je: "Zvezdane, možda si zaboravio". Njemu je stalo, video sam kako se brani. Ja ću da ga prebijem zbog toga što se brani, jer od čega se braniš? Budi mangup, otac te je ceo život učio da budeš mangup, a ne baraba. Od čega se braniš? Verovatno iz poštovanja jer ima poštovanje prema osobi koja ga čeka napolju. Ja o njoj (Aleksandri) ne želim da pričam, neka priča neko njoj blizak, ali mislim da je 100% stabilna. Najviše se otvorila kad je rekla da se nađe piće, a on je namerno otišao sa Matorom da na sebe ne bi navukao sumnju. Nije da se on plaši, nego ceni. On ne zna kakvi su komentari. Ja sam borac za pravdu i ponosim se na to, ali to puno košta i znam koliko me je koštalo.

Ako se, hipotetički, dogodi da se desi nešto između Zvezdana i neke devojke, da li biste to podržali?

- Ja svaku vrstu sreće i zadovoljstva svog sina podržavam kao roditelj, ali da li će to oprostiti neko ko je njemu drag i kome je on drag, neka sam vidi. Ja nemam šta da mu kažem, zašto si uradio to u 46 godina? Ako je on srećan, ja sam na njegovoj strani, isto tako bih rekao Ani da je u pravu i da je sad potez na njoj. To je fer i zato sam ja za*eban. Pojam sreće ne sme da se meša sa zadovoljstvom. Mala nesretnica što je posle tri sata ušla sa Zolom, roditeljima verovatno nije bilo prijatno, ali ja je ne bih osudio, 21. vek je. Došla je devojčica i šta će da radi? Govorim ako si solo, ako nisi budi spreman.

