"ZBOG CARA SAM HTELA DA SE UBIJEM" Slovenka Nikolić o Aleksandrinom odnosu sa Filipom: Ćerka će me DOKRAJČITI AKO LEGNE S NJIM!

Slovenka Nikolić, majka učesnice "Zadruge" Aleksandre Nikolić, očajna je zbog mogućnosti da njena ćerka ponovo uplovi u emotivnu vezu sa nekadašnjim momkom Filipom Carem, od koga se, otkako se on uselio u Belu kuću, ne odvaja.

Njen doskorašnji dečko Dejan Dragojević u subotu je zvanično raskinuo sa Aleksandrom, a ona je, iako još uvek nije obaveštena da je ostavljena, nastavila da se zbližava sa Carem i govori o tome koliko joj prija da je u njegovoj blizini.

Slovenka, Aleksandrina majka, ne krije da je očajna zbog njenog zbližavanja sa bivšim dečkom.

foto: Nemanja Nikolić, Ana Paunković

- To mi se nikako ne dopada. On je ušao sa ciljem da sroza Aleksandru, kao što je donekle i uspeo, ali nadam se da će biti pametna. Hajde da se ne lažemo - ušao je sa namerom da je sroza. Nadam se da će se ona izvući, da nema ništa sa njim - kaže Slovenka, koja ni danas ne može da zaboravi kroz kakav je pakao prošla zbog turbulentne veze Aleksandre i Cara u četvrtoj sezoni "Zadruge".

- Ja sam htela da se ubijem zbog njega u četvrtoj sezoni! Ne mrzim nikoga, pa ni njega. On jeste dobar drug, jeste harizmatičan, ali što se tiče ljubavnih veza... Katastrofa majke božije! Moje dete je ostalo bez dinara zbog njega, završila u zatvoru zbog njega, kući se vratila živčana... Molim Boga da se udalji od njega! Moju Aleksandru je sve strefilo - s jedne strane Dejan, s druge strane Filip... Mnogo tu ima stvari. Sinoć sam ih gledala u izolaciji, hvala Bogu da su im kreveti odvojeni, jer to bi me, verujte mi, dokrajčilo. Ja sam imala predinfarktno stanje, ali ja se borim kao lavica - optimistična je Slovenka.

foto: Printscreen

Kaže, Filipa ne mrzi, uočava i njegove kvalitete, ali ga ne želi za zeta.

- Neka pričaju, neka budu prijatelji, nemam ništa protiv toga, ali ništa više, ništa! Najpametnije bi joj bilo da se udalji od njega - zaključuje Slovenka.

