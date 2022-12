ZELENAŠ! Bebica daje novac na kamatu, pa preti batinama onome ko mu ne vrati dug

Zadrugar Nenad Macanović, poznatiji kao Bebica, što bi naš narod rekao, mutan je kao Dunav. O njegovom životu svakodnevno na površinu izbijaju nove informacije, a neretko ih i on sam otkriva u "Zadruzi". Kako Kurir saznaje, dečko Miljane Kulić je kamataš. To je i on sam priznao u beloj kući.

foto: Printscreen/TV Pink

- Rekao je ono što mi u Nišu znamo. Od čega bi oni živeli tako lagodno da im nije rijalitija i Bebičinih poslova. On daje novac ljudima, pa im posle određenog vremena uzima duplo ili troduplo. Ozbiljni su to iznosi. Opasne su to stvari i to su sve mutni poslovi kojima se on bavi. Ljudi znaju da se on bavi kamatašenjem, pa mu u muci traže novac, a onda, kada dođe vreme da mu vrate, ako neko zakasni, on zove, preti batinama i navaljuje. Bilo je tu svega i svačega - priča naš izvor.

foto: Printscreen

Primer kako posluje u zelenašenju je sam ispričao suparniku Lazaru Čoliću Zoli, nakon što je rekao da je za 800 evra viljuškom vadio oči za dug. - Jedan mi je dugovao 8.000 evra. Ma ne znaš kako to funkcioniše. Dok sam radio kamatu, uh, to je bilo... - objašnjavao je Macanović Čoliću. - I ja sam bio dužan preko 100.000 evra. Znam da je to velika muka - konstatovao je Lazar. Bebica je bio izričit: - Da, ali ti si se javljao tim ljudima i vraćao dugove! Šta bi ti radio da ti neko duguje pare? Na primer 40.000 evra. Ej, druže, ozbiljne su to pare! - pitao je Macanovič Čolića.

foto: Printscreen/Zadruga

Mutne poslove Nenada Macanovića na Kosovu i Metohiji poremetila je, kako je sam potvrdio, Miljana Kulić. - Meni je bilo potrebno šest sati da odem do Kosova. Miljana zna tačno koliko sam para nosio sa sobom. Miljana mi nije dozvoljavala da mrdnem od nje. Ja odem u prodavnicu, a ona sedi u kolima i zove me 44 puta - tvrdi Nenad. - To ti verujem, jer sam i ja imao takve situacije s njom. Tačno znam šta radi - zaključio je Zola.

foto: Printscreen/Zadruga

Ekipa Kurira

