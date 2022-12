ZVEZDAN SLAVNIĆ OSTAVIO ŽENU UŽIVO U PROGRAMU ZBOG ANĐELE! Javno je PONIZIO, pa joj poručio: Nemoj da mi dolaziš za Novu godinu!

Zvezdan Slavnić zvanično je ostavio svoju suprugu Anu kako bi bio u vezi s cimerkom iz rijalitija, Anđelom Đuričić.

Anđeli i Zvezdanu su iz dana u dan popuštale kočnice, a onda je njihov razgovor u radionici šokirao gledaoce.

- Moraću da nosim teret toga, nemam šta da kažem. Tu sam gde jesam - rekao je Slavnić Anđeli tokom ozbiljnog razgovora koji su vodili.

- Nisam očekivala da će do ovoga da dođe. Neprijatno mi je. Neću znati kako da saopštim svima odluku - govorila je Anđela, a onda je Slavnić preuzeo odgovornost na sebe i javno ostavio ženu.

- Izvinjavam se mojoj Ani i porodici i svima. Prvenstveno Ani. Nisam ništa uradio, ali iz druženja sa Anđelom, dobio sam emociju prema njoj. Moram da kažem ovo jer sam u trouglu gde me je sramota. Uradio sam lošu stvar iako se još ništa nije desilo. Emocije koje imam su kao da sam je prevario. Neće ništa biti od druženja, možda ću da joj držim ruku i zagrlim je i to je mera do koje ću ići. Glupo je dalje da pričam. Što se tiče Nove godine, ne bih voleo da Ana dođe u Zadrugu i da se raspravljamo. Ne bih voleo da budem neiskren prema njoj. Desilo se ovo i šta da kažem - rekao je Zvezdan na šta se Anđela nadovezala.

- Desile su nam se emocije. Stojim iza toga da se ovde ništa neće desiti zbog moje porodice. Ne želim da komentarišem njegov brak, sve je on rekao - zaključila je Anđela.

