ELEKTRA ELIT NAGRABUSILA ZBOG BUJNOG POPRSJA! Procurio VIDEO koji je Jutjub CENZURISAO, a evo i ZBOG ČEGA!

Kontroverzna transrodna pevačica Elektra Elite napravila je bum na internetu izlaskom tizera svog ličnog novogodišnjeg specijala, koji je cenzurisan zbog golotinje.

Naime, reč je o prazničnom video projektu u kojem ona izvodi svoje pesme, ali došlo je do cenzurisanja tizera zbog golotinje, odnosno Elektinih bujnog silikonskog poprsja, koje je u prvom planu.

foto: Printscreen YT

Iako je projekat dosta provokativan i pun tajanstvenih scena, nema eksplicitnih i vulgaenih kadrova, pa video samim tim nije uklonjen, ali klik je zabranjen osobama mlađim od 18 godina.

foto: Printscreen YT

Podsetimo, Elekra je nedavno na snimanju svog novogodišnjeg programa otkrila da je sve radila o svom trošku.

- To sam ostala dužna nekim ljudima, radim to em za sebe, em za moje fanove koje nisam ispoštovala prošli put. Što se tiče prošlog koncerta, a onda sam ovo uradila o svom trošku da bude sve kako treba. Znate da ja imam puno pratilaca ovih legalnih i puno onih nelegalnih koji me gledaju pred spavanje... Tako da sam odlučila da napravim nešto jako dobro i nešto malo drugačije - rekla je Elektra nedavno za medije, prilikom snimanja svog šou programa

