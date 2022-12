'BOSA SLAVI U DERVENTI' Nakon stavljene tačke na zabranjenu ljubav Miljane i Zole, Ivica otkrio da je Bebica SPASAO Čolića

Nakon što su Lazar Čolić Zola i Miljana Kulić imali trzavice u prijateljstvu zbog njenog odnosa sa Nenadom Macanovićem Bebicom, oglasio se njegov prijatelj Ivica.

- Ovo je poslednji potez Marije Kulić. Pre nedlju dana je Miljana u pušionici rekla Zoli da je u ciklusu, a Marija zna da su žene posle ciklusa u plodnim danima, doduše, mislim da ih kod Miljane više i nema... Bebica je iskoristio njen trenutak slabosti dok je sama sedela u pušionici i napunio joj glavu da svi u kući misle da se Zola igrao sa njom. Mnogi bi to mogli da pomisle, a i ja isto jer ona je kod njega stalno na proveri, a i već sam se izjasnio da smatram da je njemu samo Anita u glavi. On je plakao zbog nje, a zbog Miljaninog se*sa nije - rekao je Ivica.

Mislim da je Bebica svojom upornošću da vrati MIljanu čak i pomogao Zoli to veče kad je sa njom završio u krevetu. Kad ti do nekoga nije žao, onda ti ni druženje sa njim ne odgovara, a posle se*sa su prekinuli i to druženje - rekao je Ivica.

foto: Printscreen/Youtube

Miljana sad očajnički moli Zolu za oproštaj, ali mislim da je trenutno Marijina igra dominantnija. Marija je podržavala i Anitu kad je trčala za Zolom, kao što sad podržava Bebicu, a Zoli to odgovara jer je izgleda konačno dočekao kraj te zabranjene ljubavi. Vidi se da je sve ovo Marija dobro isplanirala jer ona sad podržava Zolu kako je u pravu za sve, a inače je uvek na Miljaninoj strani i brani je. U ovoj situaciji se vesele dve majke, Marija Kulić i Bosa, kao i svi koji vole Zolu - zaključio je Ivica.

kurir.rs/pink,rs

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 00:20 Zola pokazao Derventu