EVO ZAŠTO JE JOVANA JEREMIĆ OPROSTILA MAJI MARINKOVIĆ: Primala je PRETNJE SMRĆU, sumjali na nju, a sad joj pala u ZAGRLJAJ

Jovana Jermić iznenadila je mnoge kada se tokom noći pojavila u rijaliti programu Zadruga kako bi sa zadrugarima razgovarala o aktuelnim temama, a ono što je dodatno izazvalo veliku pažnju jeste njeno pomirenje sa starletom Majom Marinković.

Iako je Marinkovićevu sumnjičila da stoji iza pretnji smrću koje su joj poslate, a potom i nedeljama odlazila u policijsku stanicu kako bi utvrdila ko stoji iza navedenog kriminalnog dela, odlučila je da prve dane Nove godine provede u miru sa nekadašnjim neprijateljima.

- Verujem da je naše pomirenje izazvalo pažnju, možda i veću nego naš javni sukob. To nije planirano, desilo se spontano i ja sam to prihvatila. Takođe verujem da je Maja dovoljno inteligentna da stavi tačku na prošlost i da je konačno shvatila da ne treba da se sukobljava sa mnom. Osim toga, ona možda i ne bi ulazila u problem sa mnom da nije imala lošeg savetodavca. Problem među nama je izazvala ženska osoba koja ne može da se pomiri sa tim da ne postoji od onog trenutka kada ja uđem u prostoriju. To konstantno poređenje sa mnom nikome nije donelo ništa dobro. Žena treba da bude ono što jeste i da se nikada ne poredi ni sa kim. Inače dođe do toga da joj život prođe u pravljenju spletki drugima. Maja je bila žrtva toga, ali drago mi je da se slegla ta prašina i da smo zatvorile tu temu - navodi voditeljka koja je stavila tačku na javne ratove sa drugima.

- U ovoj godini više neću da se svađam. Apsolutno me ne interesuje da li će neke starlete da se kače na moje ime. Ne planiram da vodim te ratove jer sam uspela da se izborim za sebe i zasluženu visoku poziciju u društvu. Izborila sam se sama, postala sam slavna zvezda i neću odgovarati na tuđ pokušaj kačenja za moje ime. Nikome više neću pružiti zadovoljstvo da profitira od mog imena koje je komercijalano i za koje znaju da donosi lovu i čitanost - navodi voditeljka, pa istakla da joj je u Beloj kući bilo izuzetno prijatno.

- Lepo su me prihvatili i dočekali. Baš mi je bilo lepo. Zbog obaveza u jutarnjem programu ne bih mogla da se prihvatim obaveze da vodim program u Zadruzi, ali bih mogla da ulazim jednom mesečno i pročešljam aktuelne teme sa rijaliti učesnicima. Mislim da bi to bilo vrlo interesantno i gledano - kaže Jovana koja poslednjih dana ima zdravstvenih problema sa glasnim žicama.

- Planiram lekarsku kontrolu zbog problema sa glasom kako bih ustanovila da li je radno pucanje glasa ili nešto drugo. Iako radim punom parom, imam formulu po kojoj funcionišem. Spavam više puta po dva sata i mogu vam reći da je ta formula odlična - završava Jeremićeva.

