"SUDAR DVA MANIPULATORA!" Zvezdanova BIVŠA JAVNO udarila na njega i Anđelu, MATIRALA IH JEDNOM REČENICOM! Surovo

Zvezdanova doskorašnja supruga, Ana, ne krije koliko je razočarana u Slavnića, ali i kroz kakav pakao prolazi zbog svega. Ona je preljubu podnela stoički i iz cele situacije izašla kao pobednik, a sinoć se ponovo oglasila na društvenim mrežama i prokomentarisala Zvezdanovo šokantno ponašanje.

Naime, Zvezdan koji je prvo prevario suprugu, sada je to isto uradio i devojci. On se sinoć zavukao se u Aleksandrin krevet i navalio na nju, a u jednom trenutku je pao i poljubac, iako mu je Nikolićka govorila da on treba da sredi situaciju s Đuričićkom zbog koje mu je pukla 15 godina duga vanbračna zajednica s partnerkom Anom.

foto: Printscreen YouTube

Ana se sinoć, neposredno nakon početka same emisije "Pitanja novinara", uključila u lajv na svom Instagram nalogu, na kom je odgovarala na pitanja pratioca koje je zanimao njen stav.

Shvatamo i bez objašnjenja, je l' moguće da ga braniš

- Ne baš nasuprot, ne branim ga - rekla je Ana.

Je l' si videla da je Zvezdan pričao da ste bili u vezi kad ste bili mladi, pa si se udala, pa opet si bila neozbiljna, pa si sada ozbiljna

Da napomenemo, Zvekiju je opet malo slabiji vokabular. Sve što ne razumete Zvezdana, pitajte mene, da vam ja pojasnim - rekla je Ana.

Anđela i Zvezdan su dva manipulatora

- Ima tu raznih dijagnoza, odmah da vam kažem - dodala je Ana.

Meni se gadi kada neko strahopoštovanjem izgardi autoritet. Jadan je onaj koji tako izgradi to i onaj koji podleže tome

- Ima istine - rekla je Ana.

Zvezdan je bolesnik, ne opravdavam nikoga, ali se vidi da čovek nije smeo da ti pisne

- E, takvu si glupost lupila, izvini, ali moram da ti kažem - rekla je Ana.

Šta je sa tetovažom Zvezdanovog imena?

Tetovaža je još tu - rekla je Ana.

Ako je vaša ljubav bila tako jaka,zašto je niste krunisali brakom i detetom?

- Eto zato što smo tako hteli. On ne predstavlja mene, prestavlja sebe. U celoj ovoj priči on predstavlja sebe - rekla je Ana.

Nisi ništa izgubila

- Pa jesam, 15 godina, nije malo - nasmejala se Ana.

Kakvi su njih dvoje?

- Ja sam na takva pitanja već odgovorila, ali je to sudar za početak dva manipulatora, mogu da kažem i dva narcisa, a dodaću još nešto čim bude bilo prilike. Ja nikoga ne ponižavam - rekla je Ana.

foto: Printscreen/Pink, Printscreen/Instagram

Povodom ljubavnog trougla Anđele, Zvezdana, i Aleksandre, o kojem bruji ceo region, pokušali smo da stupimo u kontakt sa Anom, ali kao po običaju ona je bila izričita.

- Nemam komentar, više se ne izjašnjavam o njima - rekla je Ana za Kurir.

Kurir.rs/M.K.