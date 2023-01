"PLAKAO SAM KAD I ONA, TO ŠMEKERI NE RADE" Moka Slavnić progovorio o BRODOLOMU Anđele i svog sina, a evo šta kaže o Kseniji Pajčin

Moka Slavnić pred kamerama je progovorio o sinu Zvezdanu Slavniću i novoj snajki Anđeli Đuričić.

On je istakao da je plakao kada je Anđela doživela nervni slom zbog Zvezdanovog raskida sa njom.

- Lesi se vratio kući. Zvezdan je veoma otvoren, bez trunke razmišljanja pravi neke strategije. On je na mene. Zvezdan je borac, to nas povezuje. Otvorenog je srca, to se puno plaća a on je platio već- rekao je Moka i dodao:

- Kad je ona dobila nervni slom ja sam plakao kao malo dete, gledam je kao ćerku, a njega ću da prebijem. Ona je smarač, ali je divno stvorenje i voli ga. Zaljubio se u Anđelu, ovo sa Aleksandrom je bila provera. On je malo pukao. Između njega i Aleksandre nema ničega. Njemu je kratak fitilj, ludački se zahvaljujem Mići što ga je sprečio u bekstvu iz Zadruge. Ja sam šokiran njegovim ponašanjem - rekao je Moka u emisiji "Premijera-vikend specijal.

foto: Printscreen Premijera - Vikend specijal

Moka je progovorio o Anđeli, ali i o bivšoj snajki Ani.

- Meni se dopada ono što se dopada mom sinu. Ona se pravda non-stop, ona nikog nije prevarila. On je na vreme rekao, to se desilo unutra, saoptio je Ani, njoj se to nije svideo. To je raskid, to nije prevara. Zvezdan nije ušao u rijaliti sa namerom da se zaljubi. Nije imao tu nameru. To mu se desilo. Ana i ja smo plakali zajedno o svakom članku, tada smo bili fantastični sve dok ona nije objavila nešto bez konsultacija. Ja sam zamoljen da je ne pominjem i ja ću to ispoštovati - rekao je Moka u emisiji Premijera Vikend Specijal, a onda je otkrio koliko mu je bilo teško u periodu kada Zvezdan nije bio na slobodi.

foto: Printscreen Premijera - Vikend specijal

- On je bio dete koje nikada nije trebao da ukrade čokoladicu, ali oko njega nisu imali. Nije njega ulica maznula, on je maznuo ulicu.

Moka se prisetio i Zvezdanove ljubavi sa Ksenijom Pajčin.

Jok ti si. Bili su divan par, to i dan danas apostrofiraju svugde. Mnogi vole da upoznaju devojke svojih sinova. Nisam stigao da se zahvalim njenoj majici na Kseniji, jer je to bila velika ljubav - rekao je Moka u emisiji Premijera Vikend Specijal.

Kurir.rs

Bonus video:

00:04 POSLEDNJE ZBOGOM MINJI SUBOTI: Čuveni Zoran Moka Slavnić došao da oda počast slavnom voditelju