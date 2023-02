"IMAM ODGOVORNOST PREMA NJEMU" Ana priznala da još VOLI Zvezdana, a onda pomenula LJUBAVNICU! (VIDEO)

Ana Ćurčić nastavila je razgovor sa Zoricom Marković o Zvezdanu Slavniću. Govorila je o svemu što se dešava sa njim.

- Odakle ti snage više, a tek ti predstoji borba - kazala je Zorica.

- Imam odgovornost prema njemu, prema ovoj kući i imam previše odgovornosti. Najviše bi volela da ne napravi nijedan problem. Desiće se još samo 10 puta gore - rekla je Ana.

- Ja tvrdim da Aleksandra nikada ne bi bila sa Zvezdanom. A njegovo šetanje to je on - dodala je Zorica.

- Poznaje on mene i kao ja njega, on vidi da ga još volim. Ja volim drugog Zvezdana, mog nekog Zvezdana i neke nas, neku našu povezanost. Boli me što toga više nema i gledam nju. Žena sam od 46 godina i ja kao trebam sa njom da se nešto... razumeš? On je sada kao frajer stavio je žute naočare - rekla je Ana.

