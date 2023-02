"DANAS JE ROĐENDAN MOJOJ POKOJNOJ SESTRI!" Maja Kovačević se slomila, ubeđena da ona VIŠE NIJE ŽIVA! Najteže joj pada OVO

Ana Ćurčić primetila je da Maja Kovačević nije dobro danas, a ona joj je prinzala da je danas rođendan njenoj nestaloj sestri Marijani Seifert, za koju je pričala da ima osećaj da više nema živa.

- Šta te muči? - pitala je Ana.

foto: Printscreen Zadruga

- Nije mi dobro, danas je rođendan mojoj pokojnoj sestri, a napadali su me da sam htela da izitomim pare. To je laž. Ja nikad ništa ovde nisam uzela nikome, ne bih zlobnim ljudima, a ne ovima što bih mogla. Napadali su me i svašta izgovorili. Dobila sam nervni slom i klela sam se u dete - govorila je Maja krzo suze.

foto: Printscreen Zadruga

Podsetimo, misterija povodom nestanka bivše učesnice "Velikog brata" Marijane Seifert traje i dalje, iako je ona nestala pre skoro godinu dana.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Bonus video:

00:31 Maja Kovačević ulazi u Zadrugu 6