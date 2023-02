ŠOK INTERVJU ERMINE PAŠOVIĆ! Raskrinkala do koske Anu Ćurčić, oplela po Zvezdanu, a tek šta je rekla o zadrugarima! BOLNO!

Bivša učesnica "Zadruge" Ermina Pašović prati dešavanj u Zadruzi, a kako kaže, najveću pažnju joj privlače glumci Zvezdan Slavnić i Ana Ćurčić. Iako je ugovor već davno potpisala, pa postoji mogućnost da im uskoro postane cimerka, Erimini su oni "pročitana knjiga" što će im u lice saopštiti.

"Ovo što gledamo od njih je jedan jeftin film. On je lud, dijagnoza teška, udaren u glavu. Ona je najjeftinija glumica koja je ikad kročila u rijaliti. Sve što radi je isplanirano, manipulator je pravi, ubeđena da sve drži pod kontrolom, a svi su je provalili. Ona je mogla da izdominira samo tako, ali nije znala. Pisala je svim jakim fan grupama da je ucveljena, jadna, tražila podršku pred ulazak od svih, ali nije joj pošlo za rukom.

"Hajde da se setimo Janjuševe bivše žene Ene. Ona je patila, nije se oglašavala nikada za medije, bila je u svoja četri zida, tugovala, plakala. Nije to koristila kao jeftinu manipulaciju. Sama je nosila svoju bol i izborila se. Sa druge strane, Ana je sa Zvezdanovog profila objavila svoju sliku iz teretane kako bi javnost saznala ko je ona i kako bi lakše mediji došli do nje. Ušla je u rijaliti da ponizi Anđelu umesto da se sa svojim izabranikom obračuna. U celoj priči kriv je Zvezdan, a ne ona. Anđela je mlađa od njene ćerke godinu i po dana. I umesto da ti fokus bude on, da njemu j*beš mater, ti si se ostrvila na nju. Sebi daje autogolove. Kao, ljubazna je prema Zvezdanu da bi kao pokazala da je slaba na njega, da ga voli, folira se najstrašnije da bi prikupila jeftine poene. Ona izveštačeno plače, kao dete na cucli kad se napinje. Teatralno sve radi, sve zarad pažnje, sve ciljano. Priča kako je izgubila bebu namenski da bi dobila sažaljenje ljudi i zadrugara".

foto: Printscreen/Instagram

Kako gledaš na njene svađe sa Zvezdanom? Prva trči da ga smiri?

"Svaku Zvezdanovu neartikulisanu reakciju ona izazove jer zna kako. Što je normalno jer su toliko godina zajedno. Čačne ga da on lomi, pravi haose, da šeta u krug ko nezdrav, onda ona plače i smiruje ga. Cilj je da pokaže Anđeli, pošto je iskompleksirana zbog nje, da može da ga vrati kad želi, da je iznad svih. Nju bole Anđeline godine, izgled, umesto da se fokusira na njega i sa njim reši šta ima, ona bi da se dokazuje na svim poljima. I onda dobije ovakav hejt naroda i osudu. Pogrešno je posavetovana. Dok je bila napolju bila je ubeđena da će biti Kija dva, na krilima te priče je ušla u šou. Ali, sve radi usiljeno. Ona ne zna kako je ljudi gledaju. Vodi se time kako je oni doživljavaju unutra, a skoro svi su glupi ograničeni. Lepo je Ivan rekao da je tuča unutra ko će da joj ispelete pletenicu i da joj se nađe, šatro, za bilo šta. Svesno priča patetične priče. Pa, meni su pričali pre ulaska da je govorila drugaricama, prijateljicama da se slikaju sa njom i da će sigurno njeni fanovi da ih zaprate. To je to kad počneš sebe da ubeđuješ ili već veruješ da si kao naj od naj. Ušla je sa stavom da sve može da savetuje, zna ko koju šifru ima. Ana izaziva reakciju od Zvezdana da pokaže da je on nasilnik da bi mogla da kaže da je svašta prošla sa njim, da ju je maltretirao. Čekaj, ako je sve to tačno, kako si mogla lopova, ubicu, preprodavca narkotika da uvedeš kod dece u kuću? Gde ti je maloletna ćerka? Kakva si ti to majka? To je bitno u celoj priči, kakav im primer daješ. Razjebala si se sa ocem svoje dece, a bila si sa njim koji je sve što se zna."

foto: Nemanja Nikolić, Ana Paunković, Printscreen Zadruga

Kijinu prijateljicu je zvala da joj vodi društvene mreže.

Kija nije glupa, htela je da dođe do nje da bi dobila savete, podršku, verovatno da se udruže. Ali, Kristina nije ni naivna, ni glupa da se ova okoristi o nju, a ko zna koja li je pozadina cele priče. Nema koga nije kontaktirala i od koga nije tražila savete, podršku. Ona je rekla da nije gledala mesec dana rijaliti, a sve je radila da bi ušla, spremala se, organizovala glasačko telo, fanove, razne grupe. Povređena žena to ne radi, ona se zatvori u kuću, ne izlazi nigde, sem ako nema neki veći cilj, korist."

Kako ti se čini Anđela? Prošle godina je moralisala, a sve što je osuđivala sad ju je snašlo.

"Gotivila sam je prošle sezone, otresita, bezobrazna, bahata. Nije mi bilo bitno da li je čedna i poštena jer neću da je vodim kući da bude izabranica mog sina. Gledam kroz prizmu rijalitija. Ove sezone mi je Ivan favorit. Ne j*be nikog, ima mišljenje. Takva mi je bila ona u prošloj sezoni, nije j*bala sistem, nije dala na sebe. Nijedna normalna čedna i poštana u Zadrugu neće ući, a tamo prodaju m*da za bubrege. Nerviralo me što se, kad je Ana ušla, izvalila u izolaciji kao kravetina. Kao da su joj pobili porodicu, daleko bilo. Alo, desilo se šta se desilo, glavu gore. Uživam kad uzvraća Ani, kad ne da na sebe, provalila je glumicu Anu. Anđelu podržavam u toj priči, a ova budaletina od 46 godina joj se nakačila na grbaču iako je kriv Zvezdan. Prevara ko prevara, svako drugi vara napolju, ali ovo je haos jer su svi gledali. Prošle sezona je Anđela sve osuđivala, a sad joj se desilo. Da nije sama na tome potencirala lakše bi prošla. Pr*jebala je i Dalilu i sve ostale. Ko te vuče za jezik? Nemoj tvrditi da tebi neke stvari nikad ne mogu da se dese, jer se obično baš i to desi."

foto: Printscreen Zadruga

Da li misliš da je Zorica Marković iskrena podrška Ani?

"Zoricu obožavam, volim da gledam kako igra igru. Nju Zorica nit voli, nit podržava, samo igra svoju igru. Skontala je da treba da je podrži jer je jaka priča. Čim stigne pet negativnih pitanja za Anu, ona će da se okrene, a biće i prva u napadu na nju. Prilagodljiva je, zna šta radi. Zorica nikog ne voli, ona gleda samo rijaliti. Nju ne interesuje Ana, čak i ono kad je rekla da prevarena žena razume prevarenu ženu. Važi, neko Zoricu da prevari ona bi mu glavu otvorila. Ja znam kad Zorica laže, ona igra rijaliti. Nema to veze sa tim da li si dobar ili loš čovek već da li u tom prostoru znaš da igraš rijaliti ili ne znaš. Niko nije s tamo otišao da stiče prijatelje i ljubav."

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

Zašto kažeš da ti je Ivan Marinković favorit?

"Parove nikad nisam gledala, ali njega znam iz priče Kulićki. Sve najgore sam čula o njemu, da je teška budala, šizofreničar... Ali on je živi dokaz da ne treba slušati ko šta kaže, nego kad ga upoznaš, onda mu sudi. On mi je postao favorit posle 15 dana od početka rijalitija. Podržala sam ga javno. Jako je inteligentan, elokventan, promišljen, sposoban, ne leti pred rudu. Ja radim na tome jer sam brzopleta. Promišljen je, jako dobro rezonuje stvari. Ubeđena sam da on zna da Ana folirant teški, nego ćuti i posmatra mudro situaciju."

Kako bi opisala Bebicu i Zolu?

"On je ozbiljan psihopata, teška dijagnoza. Kao ona deca koja ulete u školu, pa pobiju sve redom, e to je on. Tempirana bomba, čekam samo da pukne! On je prevarant, lopov, sve najgore o njemu. On je sociopata, ne može da se nosi sa stvarima kad se zaljubi, to je patologija. Samo pravi planove. Ne podržavam vezu Miljane i Zole, ali ako je njima lepo i meni je. Zola umesto da radi na tome da ga Marija prihvati, kao majka devojke koju voli, on se sprda sa njom, navlači gnev i probleme na sebe. Jeste to rijaliti, ali ako imaš emocije ne ophodiš se tako, moraš da je poštuješ."

foto: Printscreen YouTube

Kako ti se čini veza Aleksandre i Cara?

"Odvratno. Podržavala sam to na početku, ona je zaljubljena, ali Car se samo spda. Aleks nije kapacitet da može da planira bilo šta, labilna je prilično. Nju je Dejan naučio nekoliko rečenica koje je vrtela u krug. Ona mi je draga, ali je glupa. Dejana je koristila. Podjednako su se koristili. On da prevaziđe priču sa Dalilom, da mu bude lakše, a ona njega za kadar, da se izbori. Ljubav se ne nalazi u rijalitiju."

Kažu da Marka Markovića nema nigde bez Stanije?

"Ja njega zovem čivava. Ni sa jednom ne ulazi u neku dublju priču. Stanija je od njega napravila neku ličnost, a on nit smrdi nit miriše. Ne zna da li je pošao ili došao. Nema kapacitet za bilo koju priču, a i ovo što radi je na silu da ne bude otkriven."

foto: Nemanja Nikolić, Printscreen/Youtube

Sanja Grujić kaže da si bila sa njenim sadašnjim dečkom u šemi.

"Njenog dečka sam ja ubacila u Zadrugu. Bio je glumac u mom spotu, ja ga predložila. Ona me isprozivala da smo bili zajedno, a ja sam joj poslala veliku ljubav u rijaliti, treba da gleda u moju sliku i da se moli Bogu. Dečka površno poznajem. Upoznali smo se na snimanju spota, progovorili malo, videla sam da je potencijal za rijaliti i to je to. Ona je bolesna, posesivna jadnica. Marko je njoj jedini voz i boljeg momka neće naći. Sviđaju mi se njena izlaganja iako se ne slažem uvek sa njom. Njegovi uopšte ne podržavaju tu vezu, otac ima problem sa pritiskom. Njih dvoje se svađaju, vređaju, ona plače, pa skače na njemu do plafona."

foto: Printscreen Zadruga

Kada ćemo tebe ponovo gledati u rijalitiju?

"Ja se bavim muzikom, potpisala sam ugovor za rijalitiji odavno, ali iz nekih privatnih razloga još nisam ušla. U srećnoj sam vezi, i taj deo života ne eksponiram javno, ali kad bude trebalo da se desi ulazak, znaće se, i biće veselo."

