PAKLENI PLAN ANE ČURČIĆ! Zadrugarka rešila da se PROMENI IZ KORENA, ali ovo je i dalje ČINI SLABOM!

Foto: Printscreen Magazin In

Ana Ćurčić, iako već neko vreme živi na imanju i aktuelni je učesnik "Zadruge", očigledno ne može da dođe k sebi i suoči se sa problemom i situacijom koju je napravio njen sada već bivši muž, Zvezdan Slavnić.

foto: Printscreen Zadruga

Ana je porazgovarala sa Žanom Đorđević Maliković, otvorila joj dušu i priznala da ne može da se pomiri sa delom Slavnića koji je učinio kako njoj, tako i njihovim porodicama.

Ćurčićeva je istakla da je najviše boli to što je Slavnić pravio bebu u rijalitiju i to na njene oči.

foto: Printscreen

- Čovek pravi bebu u rijalitiju, odakle mu obraz da priča bilo šta? On mene da sačuva? Koji drugi deo priče treba da postoji? Koji to prijatelj radi? Nisi mala. Ja mu kažem: "Da si brinuo o Ani, ne bi ovo uradio", pusti me trenutka u životu - govorila je Ana.

- Da šteta i zlo ne bude veća treba da zaštitiš sebe - dodala je Žana.

- To što meni prija da sednem sa nekim okej, malo ću da dođem sebi, da se sredim, našminkam. Počele smo da vežbamo i to je veliki korak - nastavila je Ćurčićeva.

Kurir.rs

