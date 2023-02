ŠOK TVRDNJE ZOLINOG DRUGA: Marija uvračala Bebici, dala mu da pije OMAĐIJANU vodicu! BAJALA im VERIDBU kod nje...

Miljana Kulić je na veliko iznenađenje ostavila Zolu i vratila se Bebici, a kod Ognjena Amidžića je pala i veridba.

Međutim, Zolin blizak prijatelj smatra da je Marija umešala svoje prste i da se definitivno bavi vradžbinama. Marija je prošlog ponedeljka na jedan dan napustila i rijaliti, a Zolin drug tvrdi da je ona posetila vračaru kod koje često ide i da je to razlog Miljaninog čudnog ponašanja.

"Pa da li je vama normalno da Miljana za pet minuta promeni ploču. Marija je u ponedeljak izašla iz Zadruge i vratila se uveče. Znam da je u utorak ceo dan jurila Miljanu kako bi joj dala neku vodicu da popije koju je, navodno, donela iz manastira. Koja nebuloza, pa ona je bila kod te vračare u okolini Niša kod koje stalno ide i ona joj dala tu vodicu da ponese nad kojom je bajala. Ja nisam verovao u te stvari do sada. I više je nego jasno šta se dešava. Kako je nije žao da se igra sa rođenim detetom! Neka je ona uspela u svom planu, bolje da Zola nema veze sa tom porodicom. Baš pričam sa njegovom Bosom, ko zna šta bi uradili sa njegovom glavom da je ostao sa Miljanom! Marija se bavi vradžbinama već godinama i ovo vam je dokaz za to, na sve je spremna samo da pomiri Miljanu i Bebicu", priča nam Zolin drug.

foto: Printscreen YouTube

"Voleo bih da Zola do kraja gura sam. Ne znam da li će da se vrati Miljani, nadam se da neće, ali kad nju popusti ta Marijina vodica koju joj je dala da pije sigurno da će opet da ga juri. I Bebica je pod tim vradžbinama, svima je on čudan i ko zna šta je Marija tek njemu uvračala. I Bosa zna da to nisu čista posla i da se Marija bavi opasnom magijom. Meni je pričao Zola da Marija stalno ide kod te vračare iz okoline Niša, a ja sam se raspitao i rekli su mi da je ta žena mnogo opasna i da je njena magija strašna. Daj bože da niko od njih ne strada", završava Zolin drug.

kurir.rs/star

