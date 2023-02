POTRESNO! Ana priznala da li su suze korak do pomirenja sa Zvezdanom, pa iz sve snage udarila na Anđelu: MENI SU ONI JEZIVI

Ana Ćurčić, nakon više emotivnih brodoloma i svađa sa ljubavnicom bivšeg supruga, smogla je snage i otvorila dušu o mežđusobnim odnosima.

Da li misliš da je normalno da i žena i devojka nose čoveku tablete?

- Nije normalno, ja sam čula da on ima visoku temperaturu, i kada sam došla videla sam nju, rekla joj da izađe, jer ja znam kako sa njim. Ja sam joj rekla da izađe na pet minuta, ona se vratila tačno posle toliko. Njemu temperatura ne valja zbog bolesti koje ima. Mi smo sinoć bili klinika, ja doktorka, a ona medicinska sestra. Meni se uzima to za zlo, ali ovde ljubav nije opravdanje. Ovo je bilo ljudski. Meni je danas Mikica preneo da je mene Zvezdan tražio, a Anđela je to rekla Mikici kao "zovi onu Anu", a meni to nije normalno. Ta devojaka mora da se sabere. Meni su i on i ona jezivi, a ona baca sve u drugi plan, bitna je njena supica.

Kakav je tvoj i Anđelin odnos?

Nikakav, a ona misli da sam ja njoj pretnja, sigurno. Meni je on jadniji od nje sa njegovim izborom. Meni ovo sve dosta pomaže. Ja sam namerno sela preko puta njih na nominacijama. Nije realno da ona nema toliko stida i srama. Meni nije jasno kako je nije sramota da žena tu sedi, a ona se ponaša kao da je on njen. Veoma je namazana i pokvarena. Ja od kada sam ušla ovde sam sinoć prvi put imala koncentraciju da slušam crni sto. Prekinula sam komunikaciju sa Carem, Lepim Mićom, sa Ivanom Marinkovićem. Ja sam došla do zaključka da mene svi gledaju kao konkurenciju, Car mi je rekao da igram rijaliti, a Ivan sve gleda kroz to. Nema ljudskih normi. - dodala je Ana.

Šta će se sve dešavati sa vama?

Ja sa njim neću biti, ni u braku, ni prijatelj, ali mi smo ovde osuđeni da budemo zajedno. Meni je jako teško što je on mene izdao, a meni u glavi su moja deca i ja sam neko ko je preemotivan, a sada me je sramota i zbog njih. Gledam da sve uradim kako treba, a opet pazim da ne osramotim ni sebe. Žao mi je, prolazi mi kroz glavu šta sam ja njima možda napravila, a zbog mene su tu. Sve godine koje sam mu dala, ja ne žalim. Ovo je za mene jedna takva psihoterapija, ja sam se svega setila, ali ne znam. Veruj mi da mi je najbolji potez što sam ušla. Nijedna psihoterapija meni nije pomogla koliko ovo ovde. Izgubila sam sebe onog momenta kada sam prvi put oprostila. Veruj mi da ja moram da se rešim straha, jer je on najozbiljniji neprijatelj. Znam ja da su moja deca uz mene, ali mnoge stvari ne mogu da iznesem sama. Ovde ću sebe da ojačam, boriću se. Mene je sramota kada neki ljudi vide da plačem. Iskreno, vi ne znate 90 posto stvari o meni, a da li postoji mogćnost da saznate to, ne znam. Volela bih jednu veliku ispovest, ali neka bude, za sada ne. Mene u kući samo Miljan i Zorica razumeju.

