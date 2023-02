ISPLIVAO SNIMAK ACE BULIĆA! Otkrio kakvo skupoceno iznenađenje je pripremio, Ana ne sluti šta je ČEKA OD NJENOG "MANGUPA"

Kuma Ane Ćurčić, Milena Kačavenda, uključila se lajv na svom Instagram profilu i to iz kuće Ace Bulića.

Poznato je da je Bulić najveća i prva ljubav Ćurčićeve, a sada je Milena otkrila tajno iznenađenje koje čeka njenu kumu.

Naime, Milena je u lajvu pokazala skupoceni sat, marke "Roleks", koji košta na desetine hiljade evra, a koji joj je Aca dao da čuva dok Ana ne bude izašla iz Zadruge. Milena će ga do njenog izaska nositi na ruci na kojoj već nosi vezani crveni končić, koji je osveštalo 40 pravoslavnih monaha, kada je bila u poseti Izraelu, kako je i sama nedavno pričala.

- Aca je pripremio iznenađenje za Anu, ko može da pogodi? Ovako, znate da kod mene stoji končić, ovo je neko ko je pogodio, to je taj Roleks, Aca mi je stavio na ruku, za dan kada se Ana bude vratila iz Zadruge, to je muški šmekerski gest, to će biti osmomartovski poklon, ali se nadamo da će do jula Ana ostati. Sada ću ga skinuti! Ovako će to izgledati kod Ane na ruci! To sam htela da vam kažem! - ispričala je Milena.

Kako je Milena objasnila, simbolika sata će Ani dati potvrdu da je Aca uz nju i da, ukoliko ne bude ušao u Zadrugu, brine o njoj i da i dalje ima njegovu podršku. A budući da je sat kao simbol odvažnosti i pravog muškarca, oni su odlučili da na taj način joj pokažu da iza nje stoji neko mnogo jak.

