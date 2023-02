"NISKOBUDŽETNE, DOSTAVITE NALAZ DA STE BAKTERIOLOŠKI ISPRAVNE" Subotićka uzvratila udarac Blondi zbog tvrdnji da ju je Peca JURIO

Aleksandra Subotić se oglasila nakon tvrdnji Suzane Perović Blondi da je njen muž Petar Raspopović Peca jurio 2 godine i udvarao joj se. Aleksandra se ovim putem oglasila i žestoko odgovorila Blondi na njene tvrdnje.

- Zvanično su počele kvalifikacije za novu sezonu letovanja 2023. godine. Ukoliko želite besplatno letovanje u Budvi, jedan par patika, 50 evra i povratnu kartu, i niskobudžetno letovanje - pošto ste i same takve možete slati prijave u inboks. Ja sam izabrala ovu od prošle godine pa mogu da biram, ne morate preko novina potrebno je samo da dostavite nalaz da ste bakteriološki ispravne - s prošlom smo prošli na sreću - napisala je Subotićeva na Instagramu.

Podsetimo, Blondi je u intervjuu za "Kurir" izjavila da joj se Peca godinama udvarao i opisala do detalja njihove susrete.

- Ja sam teška kao Rusija. Mene pale jahte, avioni, kamioni. Pored svega toga sto Peca ima meni da ponudi, ja sam ga svakako odbila. Znamo se 10 godina, od kojih me je 2 pune godine jurio i stalno dolazio da me vidi i to čak iz Novog Sada. Milion puta je noćio kod mene, ali osim dodira i poljubaca ništa više nije bilo. Ja sam njegova rak rana, neostvarena želja, tiha patnja. Sad kad bih ga pozvala doleteo bi! Godine su samo broj, on voli atraktivne žene i uvek će voleti, a posebno one koje su ga odbile - tvrdi Blondi.

