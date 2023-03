"VIDEO SAM BLJUVOTINE I BALE PO SEBI" Pljuvačka nije najgore što je doživeo, Adam tvrdi: Noću nisam smeo da SPAVAM ZBOG PRETNJI

Bivši rijaliti učesnik Adam Labunski bio je takmičar mnogih muzičkih šou programa u kojima je ostao upamćen kao pevač odličnih vokalnih sposobnosti, dok se sa druge strane u Zadruzi i nije snašao, što je u intervjuu za Kurir i sam potvrdio.

Tokom boravka u rijalitiju, imao je sukobe sa brojnim učesnicima koji su umeli da se završe i tučom, zbog čega je Kristijan Golubović, morao reagovati više puta i stati u njegovu zaštitu.

foto: Printscreen YouTube

Na samom početku intervju, šarmantni pevač iz Makedonije tvrdi da je imao želju da se bori do finala, ali kada je video sa kakvim je ljudima je okružen ta želja je nestala.

foto: ATA images

- Iskreno vam mogu reći, nisam se bas snašao. Očekivao sam da ću ostati do kraja rijalitija i da ću se u finalu boriti za glavnu nagradu, ali čim sam video situaciju, odmah sam odustao - tvrdi Adam koji je priznao da je imao mnogobrojne konflikte sa učesnicima zbog njegovog vokala.

- Ukućani su bili ljubomorni na mene jer sam Makedonac, talentovan sam, pevač pre svega. Što znači da sam po svemu drugačiji od njih. Zbog svega toga me nisu voleli. Imao sam mnogobrojne konflikte. Prvo sa jednom Anastasijom, koja je ispala, a onda sa Urošem Ćertićem, koji me počupao bez razloga. Potom i sa Filipom Carem, koji me je napao bez razloga. Svađao se sa Majom Marinković, koškali su se nešto, a u jednom trenutku je čuo mene kako pevam, pa mi je prišao iz čista mira i uhvatio za vrat i počeo daviti. Mislio je da ga provociram. Opet dolazimo do toga, da im moje pevanje smeta - govori Adam, a onda je prokomentarisao poslednju neprijatnu situaciju sa ukućanima, kada su ga po izlasku iz Zadruge pljunuli.

foto: Printscreen PINK

- Čudio sam se kad sam video to, samo sam video bljuvotine i pljuvačku i bale po sebi. Šokirao sam se. Ne znam zbog čega su tako nešto uradili - priča pevač šokirano, a potom nam je otkrio i da je dobijao takve pretnje unutar ziodina Bele kuće, zbog čega noću nije smeo da spava

- Reći ću vam iskreno. Plašio sam se za svoju sigurnost. Unutra ne možeš biti nikad siguran. Plašio sam se da noću spavam. Bile su svakakve pretnje. Zola mi je prišao pred sma kraj rijalitija i rekao mi "Pazi uveče kosu da ne budeš ošišan, sakri je negde". Pitao sam ga od koga stižu pretnje, ali nije mi hteo reći. On je jedan od retkih ulesnika koji će mi ostati u lepom sećanju, a pored njega sam bio dobar i sa Zoricom Marković i Žanom, koja je jako dobra osoba - završava Adam izlaganje za Kurir.

Kurir.rs/M.K.

Bonus video:

00:54 U današnjoj epizodi emisije Majke i snajke upoznaćemo porodicu Petrović