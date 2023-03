NEVIĐENI PREOKRET! Nakon skandaloznih svađa sa bivšom Zvezdan promenio ploču, zamalo zaplakao, pa Ani uputio JAVNO IZVINJENJE

Zvezdana Slavnića duboko je pogodio novi sukob između njegove ljubavnice Anđele Đuričić i sada već bivše sopruge Ane Ćurčić. Iz tog razloga je rešio da uputi javno izvinjenje bivšoj ženi.

Naime, on je održao emotivni govor za Anu i jedva se suzdržao da ne plače, zbog čega su mnogi stekli dojam da je zažalio zbog izrečenih pogrdnih reči na njen račun.

- Ja se nadam da decu pomenuti neće više. Ana i ja smo zajedno od kako se ona razvela, a ona je majka kakvu bi svaku poželeo, mada sam ja imao kritike na njen račun, jer je ona predobra majka, a ozbiljan je paničar jer je razmazila decu, to za majku nije relano što sam rekao, a njoj ću se izvinuti zbog stvari koje nije zaslužila. Žao mi je što sam rekao mnogo toga, ona je prema meni ispala čovek, stala je uz mene za sto sto svari, ona je uvek bila uz mene, a ja nisam smeo da dozvolim sebi neke stvari. Nisam hteo da je povredim, nisam mislio u tom trentuku na posledice, nisam mislio na životne posledice ,a ne sada. Shvatio sam kasno da sam ostavljen na ulici, a doživeo sam da budem tamo gde sam završio, a sada sve što uradim na ulici, ja nisam mogao da osetim da to drugome radim. Kada sam ja otišao u zatvor, moja majka se razbolela a ja sam bio ljut na nju, to Ana zna. Ja sam bio ljut na nju jer nije bila istrajna, ja sam bio ljut jer kao neki drug koji me ostavalja i prodaje, e sada kada bih se vraćao u nazad, ne znam ko bi bio kriv tu za moj život. Moram da apelujem na ljude da moraju da budu uz svoje roditelje i da ih slušaju, i to moram da kažem - rekao je Zvezdan pa dodao:

- Nije ona kriva, kriv sam ja, a Marko i Sanja su mislili da se Ana i ja igramo, što nije tačno. Njoj jedni prijatelj može da joj bude samo onaj ko će da ćuti i da sluša - rekao je Zvezdan.

- Ja moram da kažem da ga baš i nisam razumela, a njega je malo stiglo sve - rekla je Ana.

- Niko ne može da naručuje ono što će da kaže. Sve je okej, molba i sve to, ali svako ima pravo da komentariše na način na koji vidi sve ovo - dodao je Mića.

