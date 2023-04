ANĐELA ZBOG ZVEZDANA DEMOLIRALA IMANJE! Đuričićeva urlala iz petnih žila i lomila sve pred sobom, ovo mu nikada NEĆE ZABORAVITI!

Kako je Zvezdan Slavnić prekinuo svađu Anđele Đuričić i Ane Ćurčić i tim povodom, s obzirom na to da je prvi april "Dan šale", izrekao da raskida sa Anđelom i Anom, potpuno uverljivo, saopštio da priča o takozvanom dogovoru koji su imali, on je seo pored Maje Marinković.

Ono što se moglo primetiti jeste Majin izraz lica kada je seo pored nje i zagrlio je. Naime, ona se sve vreme ponosno smejala sve dok nije saopštio da je to zapravo prvoaprilska šala i dok Đuričićeva nije izletela i napravila haos.

Anđela je urlala na sav glas i lomila sve pred sobom, dok su zadrugari i obezbeđenje dali sve od sebe da je umire.

- Njemu je moj život prvoaprilska šala! - vikala je Đuričićeva.

Kada je Slavnić pokušao da je obuzda sasula mu je salvu uvreda.

- Gubi mi se! Dva dana ti pričam da sam nenormalno nervozna, da ne znam šta mi je, a ti mi uradiš direktno ono što me boli - urlala je Anđela.

Nakon haosa se sklonila i sve vreme žalila Ani Spasojević koja je takođe pokušala da je smiri i urazumi.

- Ne mogu više, ne mogu - vikala je Anđela.

- Dobro Anđela, ali moraš da shavtiš da nije imao lošu nameru - rekla je Ana.

- Moram da budem sama, ne mogu ovo više da izdržim. Ja gutam sva moguća pitanja, on kao zbija neke šale. Ova šta god kažem, tuži me, on zbija šale - pričala je Anđela.

- Dobro, ona ti je nebitna - rekla je Ana

- Onda ovde ja nisam normalna. Ja sam luda ovde. Nemam razumevanja od njega. Od njega od koga očekujem najviše. Da bi on meni na ovaj način zbijao šalu. Odakle mu srca za tako nešto - govorila je Anđela.

