PRVI PUT OČI U OČI POSLE LOMLJENJA RUKE: Isplivali svi problemi Janjuša i Cara, evo šta im se OBILO O GLAVU! SUOČAVANJE

Marko Janjušević Janjuš i Filip Car, kao i da je taj sukob eskalirao u svađu neviđenih razmera, u kom je Janjuš prilikom pada zadobio povrede ruke i lakta.

Do njihovog susreta došlo je tokom sinoćne emisije "Pitanja gledalaca". Upravo je za Janjuša bilo jedno od pitanja, koje ga je navelo da mora da se suoči sa svojim suparnikom.

- Zašto ne kažeš Filipu u četiri oka šta imaš da mu kažeš, nego iza leđa i zašto ga nazivaš onaj iz rehaba? Otkad niste dobri - glasilo je pitanje.

- Od ove sezone, prestali smo da se družimo, on je otišao na jednu stranu, a ja sa ljudima koji mi prijaju. Ja ako sam nešto rekao to je bilo u svađi, ovako ga nikad nisam spominjao i izbegavao sam komentarisanje. Napolju sam više vremena proveo sa njim nego sa svojom ćerkom, preko leta dok nisu ušli - rekao je Janjuš.

foto: Printscreen

- Ja mislim da je to ono za raspravu sa Sanjom. Ja nisam rekao ništa direktno nego ono što su videli milioni. Mi smo dozvolili da se to desi. 1000 stvari njemu ne odgovara kod mene, 1000 meni kod njega, mi smo samo u zaj*baniciji isti, možemo da popijemo i da se podružimo. Mi gledamo na prijateljstvo drugačije. Nije prirodno nakon svega što se izdešavalo da se družimo. Ja sam rekao šta mi smeta, on je takav da drži u sebi. Ovo jutros je eskaliralo, to su stare strasti - istakao je Car.

- Mislim da je najbolje da nemamo nikakav kontakt do kraja rijalitija - izjavio je Janjuš.

kurir.rs

Bonus video:

00:15 Filip Car se veseli uz srpske pesme